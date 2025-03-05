أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة.. موعد صرف زيادة الـ25% على معاشات تكافل وكرامة.. ورئيس الوزراء: الصحة والتعليم على رأس أولويات موازنة 2025-2026

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الرقابة الصحية: حصول 12 منشأة طبية جديدة على اعتماد GAHAR

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي تضمنت حصول ١٢ منشأة صحية جديدة على الاعتماد من GAHAR، من ضمنهم مركز الأورام التابعة لمستشفيات جامعة المنصورة - بالدقهلية، وكذلك مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم - المنوفية، بالإضافة إلى تجديد اعتماد المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا، آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر (صور)

اصطفَّ آلاف المصلين في رحاب الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، في أجواء رمضانية روحانية، بالليلة السادسة من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، يؤدّون صلاتي العشاء والتراويح، يرجون رحمة الله ويبتغون فضله ورضوانه، وقد توافدوا من مختلف المحافظات، إضافة إلى الطلاب الوافدين من دول عدة، ليلتقوا في بيت من بيوت الله، تحفّهم الملائكة، وتغمرهم نفحات الشهر الكريم.

وزير النقل يوافق على صرف منحة لعمال السكك الحديدية ومترو الأنفاق قبل عيد الفطر

وافق وزير النقل على صرف منحة عيد الفطر المبارك للعاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق.

موعد صرف زيادة الـ 25% على معاشات تكافل وكرامة

بعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتساءل العديد من مستحقي معاش تكافل وكرامة حول موعد زيادة 25% على معاشات تكافل وكرامة.

تضم 14 كلية، تفاصيل إنشاء جامعة القاهرة الأهلية الجديدة

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر سلسلة "إنفوجرافات الجامعات الأهلية الجديدة"، التي تسلط الضوء على الجامعات الأهلية التي وافق مجلس الجامعات الأهلية على إنشائها، في إطار التوسع في منظومة التعليم العالي وتعزيز جودة التعليم الجامعي.

مدبولي: الصحة والتعليم على رأس أولويات موازنة 2025-2026

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا أن قطاعي الصحة والتعليم سيحظيان بأكبر النصيب في موازنة العام المالي الجديد 2025-2026.

رئيس الوزراء: استقرار الشرق الأوسط مرهون بحل عادل للقضية الفلسطينية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث استعرض خلال المؤتمر أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع، وحالة الزخم الكبير التي نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التي نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، وإعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

محافظ الجيزة يكشف موعد افتتاح سوق العياط الحضاري الجديد

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، موعد افتتاح سوق العياط الحضاري الجديد، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا في إطار خطة المحافظة لمواجهة البؤر العشوائية، وإعادة تخطيط وتطوير الأسواق، بما يساهم في تحسين البيئة التجارية ويعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين.

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