مدبولي: مصر قادرة على إنتاج جميع مكونات الألواح الشمسية بنهاية 2025

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عن إنجاز صناعي مهم في مجال الطاقة النظيفة، حيث أكد أن مصر ستتمكن من إنتاج كافة مكونات الألواح الشمسية بنهاية العام الجاري 2025.

وأوضح مدبولي أن هذا الإنجاز يتماشى مع خطة ورؤية مصر لعام 2030، والتي تهدف إلى أن تشكل الطاقة النظيفة نسبة 42% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد، مشيرا إلى أن مصر، بفضل الإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتوفرة، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن الدولة تمتلك الكوادر الفنية والبنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف خلال الفترة القادمة، مما سيسهم في تعزيز مكانة مصر على الخارطة الصناعية العالمية للطاقة المتجددة. كما يُنظر إلى هذا التطور على أنه دفعة قوية للاستثمار في مجالات التكنولوجيا النظيفة، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الإنتاج الصناعي.

وفي تصريحاته، شدد مدبولي على أهمية دعم المشاريع الصناعية التي تركز على الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه القطاعات يشكل خطوة استراتيجية نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في هذه العملية الصناعية الرائدة.

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