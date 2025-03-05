مدبولي: الحكومة تضع خطة متكاملة لتوفير الدولار وتوازن المصروفات والواردات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف توفير العملة الصعبة وتحقيق التوازن بين المصروفات والواردات بالعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطوات واضحة نحو الاستقرار المالي.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه اعتبارًا من الربع الثاني من العام الحالي ستشهد إيرادات قناة السويس عودة تدريجية إلى معدلاتها الطبيعية، وذلك مع استقرار الأوضاع الجغرافية في المنطقة.

وفيما يتعلق بإصدار الفتاوى الشرعية، أوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على تنظيم عملية إصدار الفتوى، لضمان صدورها من الجهات الشرعية المعتمدة، بما يسهم في ضبط الخطاب الديني.

كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن تكلفة الحدث سيتم تغطيتها بالكامل من عوائد التسويق، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، موضحًا أن الحكومة تلقت عروضًا من عدد من الرعاة لتمويل الفعالية.

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