الثلاثاء 04 مارس 2025
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صحة ومرأة

الصحة تحذر مرضى الكبد والسكر من تناول القهوة والشاي

القهوة والشاي، فيتو
القهوة والشاي، فيتو

نصحت وزارة الصحة مرضى الكبد والسكر بكل مراحل المرض سواء في أولى مراحله أو وصل إلى مضاعفات بضرورة تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة قدر الإمكان لأنها مدرة للبول وقد تسبب الجفاف.

وكشفت وزارة الصحة عن الموعد المناسب لتناول أدوية علاج المعدة وأمراض الجهاز الهضمي.

 

الوقت المناسب لتناول أدوية الحموضة في رمضان

وقالت وزارة الصحة: "إنه على من يتناول أدوية المعدة والحموضة والجهاز الهضمي، يمكنه أخذ الجرعة قبل السحور بنصف ساعة أو بعد الإفطار على تمرة وماء ثم تناول الوجبة بعد نصف ساعة.

ماذا تضم وجبة السحور في رمضان؟

كما وجهت نصائح بشأن تناول وجبة السحور وضرورة أن تحتوي على خضراوات تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخس والخيار.

 

ووجهت بضرورة تناول أغذية غنية بالقيمة الغذائية والألياف يحرقها الجسم ببطء منها البليلة أو الفول.

وكشفت وزارة الصحة عن اعتقاد خاطئ بين الصائمين في شهر رمضان وهو أن شرب المياه بكثرة على السحور يساعد في عدم الشعور بالعطش.

 

شرب المياه بكثرة في السحور 

وأوضحت وزارة الصحة أن شرب المياه بكثرة لا يشكل فرقًا في الشعور بالعطش أثناء الصيام، ولكن الإقلال من الأملاح والمقليات والسكريات على السحور يقلل من شعورك بالعطش.

كانت وجهت وزارة الصحة نصائح للأمهات بشأن صيام الأطفال خاصة في حالة الصيام لأول مرة هذا العام.

 

وقالت وزارة الصحة: لكي يكون صيام الأطفال صحيا وآمنا يجب اتباع النصائح الآتية:

١- تأخير سحوره قدر الإمكان.

٢- الاهتمام بنوعية الأكل الذي يمده بالطاقة في السحور مثل طبق الفول مع بيضة أو كوب لبن.

٣- ضرورة تقليل المجهود للأطفال في نهار رمضان.

٤- الإفطار علي عصير مع تمر ثم تناول الطبق الرئيسي ومعه السلطة.

٥- يمكن تناول وجبة صغيرة بين الإفطار والسحور عبارة عن فاكهة أو طبق رز بلبن أو مهلبية.

وحذرت مدير معهد التغذية من الإفراط في تناول الحلويات في رمضان، مشيرة إلى أنه يمكن تناول  الحلويات مثل الأرز بلبن والبليلة والفاكهة بعيدا عن الإفراط في تناول الحلويات.

وأوضحت مدير معهد التغذية أن وجبة الإفطار يجب ان تقسم على فترات ولا يأكل الإنسان طعامه مرة واحدة،  لافتة إلى أنه يجب تناول تمر عند الإفطار نظرا لأن له فوائد متعددة منها تنبيه المعدة لاستقبال الطعام وضبط نسبة السكر في الدم.

 

طبق السلطة أساسي على وجبة الإفطار

وأشارت إلى تناول الماء لتعويض الجسم عن نقص السوائل عند الإفطار، موضحة أن طبق السلطة أساسي على وجبة الإفطار ويجب أن يضم كل أنواع الخضراوات وطبق البروتين سواء حيواني أو نباتي والنشويات، لافتة إلى أن هذه الأكلات تمثل مجموعة البناء للجسم وأيضًا الطاقة.

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