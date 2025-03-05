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أخبار مصر

محافظ الجيزة يكشف تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير 3 يوليو المقبل

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر يوم 3 يوليو المقبل، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق المحيطة به، في إطار الاستعدادات لهذا الحدث العالمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المحافظ مساء اليوم الأربعاء، بمقر ديوان عام محافظة الجيزة، بحضور عدد من ممثلي الصحف والقنوات الإعلامية.

وأكد المحافظ أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا تاريخيًا وضخمًا، تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام، من 3 إلى 5 يوليو، بحضور عدد من رؤساء وملوك الدول وأبرز الشخصيات العالمية، مما يعكس أهمية الحدث على المستوى الدولي.

السيناريو النهائي لحفل الافتتاح

وأضاف أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء، للاتفاق على السيناريو النهائي لحفل الافتتاح، والذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، مع اعتبار يوم الخميس 3 يوليو إجازة رسمية، لضمان تنظيم الحدث بأفضل صورة ممكنة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإبراز مكانة المتحف المصري الكبير كأكبر وأهم صرح ثقافي وسياحي في العالم، بما يعزز من مكانة مصر السياحية عالميًا.

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