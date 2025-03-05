48 ساعة من الطقس السيئ، عواصف على سيناء وشمال الصعيد، أمطار رعدية على الوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتحذير من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بدرجات الحرارة

تقلبات جوية شديدة تشهدها البلاد الـ48 ساعة المقبلة على شمال الصعيد وسيناء، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية اليوم الأربعاء، وحتى الخميس المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري والسواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية اليوم على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.



ويكون هناك فرصة لسقوط الامطار الخفيفة إلى المتوسطة قد تكون رعدية أحيانا اليوم على جنوب الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية اليوم قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق وذلك على فترات متقطعة.



وكشفت هيئة الارصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء يوم الخميس المقبل وذلك على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاربعاء



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، ويسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيدو على الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 17

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 16

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى: 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 26



كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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