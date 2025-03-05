تشكيل حكومة موازية فى السودان، تحذير أمريكي من سيناريو خطير

أعربت أمريكا، اليوم، عن قلقها إزاء توقيع ميلشيا الدعم السريع، وجماعات متحالفة معها فى السودان على "دستور انتقالي" في العاصمة الكينية نيروبي.

أمريكا تنتقد تشكيل حكومة موازية فى السودان

وقال مكتب الشؤون الإفريقية التابع للخارجية الأمريكية عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "محاولات تشكيل حكومة موازية في السودان لا تساعد في تحقيق السلام والأمن، وتهدد بمزيد من عدم الاستقرار والتقسيم الفعلي للبلاد".

حميدتي، فيتو

يشار إلى أن ميلشيا الدعم السريع وجماعات متحالفة معها وقعت الاثنين الماضي، ما أسمته "دستورًا" يمهد الطريق لتشكيل حكومة سودانية موازية.

مصر تعرب عن رفضها لتشكيل حكومة موازية فى السودان

وكانت مصر أعربت الأحد الماضى، عن رفضها المحاولات التي تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، بما في ذلك السعي نحو تشكيل حكومة سودانية موازية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها وقتها، إن تشكيل هذه الحكومة "يعقد المشهد في السودان، ويعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية".

وختمت وزارة الخارجية بيانها بدعوة القوى السودانية كافة لتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط بصورة إيجابية في إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

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