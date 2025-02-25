خبير: الحركات والميليشيات المسلحة بالسودان تسعى لتقسيم البلاد

قال الدكتور رمضان قرنى،الخبير بالشان الإفريقي إن سعى العديد من الفصائل والميليشيات السودانية وعلى رأسها قوات الدعم السريع بالتعاون مع بعض الحركات المسلحة وخاصة القوى ذات الاتجاهات العلمانية ومنها الحركة الشعبية فى الشمال بالإعلان عن حكومة السلام والوحدة فى السودان أمر ينطوي على خطورة كبرى.

رغبة الدعم السريع ي تقسيم السودن

وأكد قرنى فى تصريح لفيتو أن البعد الأول لهذة الفكرة يعكس رغبة هذة القوى والحركات فى تقسيم السودان بشكل فعلى ما بين حكومة بورسودان التى يسيطر عليها الجيش السودانى في الخرطوم وحكومة أخرى للدعم السريع والحركات المسلحة فى المناطق التى تسيطر عليها ميليشيات الدعم السريع.

الواقع العسكري والواقع السياسي والسودان تاريخيا لم يعرف مثل هذه الدعوات الانفصالية

وواصل حديثه قائلا: هذه القوى تسعى لتكريس واقع ثقافي واجتماعي بجانب الواقع العسكري والواقع السياسي

والسودان تاريخيا لم يعرف مثل هذه الدعوات الانفصالية نعم كانت هناك مطالبات كانت هناك دعوات لدوله مدنية كانت دعوات لفكرة الدوله العلمانية لكن الحديث عن فكره الشعوب السودانية كفكرة في غايه الخطورة على الواقع السوداني في هذه اللحظة

بعض دول الجوار تدعم قوات الدعم السريع سياسيا وعسكريا

وتابع الخطورة ايضا أن هناك بعض دول الجوار تدعم قوات الدعم السريع سياسيا وعسكريا ويمكن القول إنها ممكن أن تعترف بهذه الحكومة الوليدة التي ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، وبالتالي هذه الحكومات أو هذه الدول من مصلحتها تكريس هذا الواقع مشيرا إلى ان التأييد سيكون من خلال دول كينيا واثيوبيا وتشاد بدرجة كبيرة وهذا أمر مطروح في هذه اللحظة

الجيش السودانى اقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم

وأضاف ما هو مستقبل هذه الحكومة وما قدرتها على النجاح في استقرار الوضع في السودان لدرجه يقينية ان مسارعة الدعم السريع في الإعلان عن الحكومة في المناطق التي تسيطر عليها هو محاولهغ من الدعم السريع للالتفاف على النجاحات العسكرية التي حققها الجيش السوداني وخاصة أن الجيش أصبح قابةقوسين من استرداد العاصمة السودانية الخرطوم بل انغه بالفعل سيطر على بعض المفاصل المهمة في الخرطوم وخاصة المفاصل والنقاط الحدودية المرتبطة بولاية الجزيره ومنطقة واد مدني وبالتالي اقتراب الجيش من مبنى المخابرات من القصر الرئاسي من المؤسسات الحكومية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.