الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: دعم الولايات المتحدة لتل أبيب أولوية قصوى لترامب

روبيو، فيتو
روبيو، فيتو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء: إن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد أكد روبيو لنتنياهو أن دعم الولايات المتحدة الثابت لدولة الاحتلال أولوية قصوى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابعت الخارجية الأمريكية: "روبيو شكر نتنياهو على تعاونه مع  المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للمساعدة بتحرير كل الرهائن وتمديد وقف إطلاق النار"، لافتة إلي أن الوزير الأمريكي يتوقع تنسيقا وثيقا مع تل أبيب لمعالجة التهديدات التي تشكلها إيران.

نتنياهو يوجه الشكر إلي ترامب

أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توفير أسلحة لإنهاء المهمة ضد محور إيران، قائلا: "نشكر ترامب على دعمه لإسرائيل وهو أعظم صديق لنا".

وأضاف نتنياهو: "ندعم خطة ترامب بشأن غزة بشكل كامل، وخطة المبعوث الأمريكي ويتكوف تشمل إطلاق سراح نصف المختطفين على الفور وتمديد وقف إطلاق النار 50 يوما".

واستكمل نتنياهو: "حماس رفضت خطة ويتكوف وتقدمت بخطة لا يمكن قبولها على الإطلاق.. أوقفنا إدخال البضائع لأن حماس لم تلتزم بخطة وقف إطلاق النار.. وسنتخذ خطوات إضافية ضد حماس إذا أبقت على الرهائن".
 

 

حماس ترد على مقترح ويتكوف بشأن "هدنة رمضان"

وقالت حركة حماس، مساء الأحد، إنها لن توافق على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وبحسب شبكة «العربية»، أضافت حركة حماس: "سنطلق سراح الرهائن فقط وفقا لمراحل اتفاق الهدنة".

وردت حركة حماس على بيان الاحتلال الذي يقول يقول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على مقترح المبعوث الأمريكي بخصوص وقف إطلاق نار "مؤقت" في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

ورفضت حماس هذا المقترح، مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يعني فعليا إنهاء الحرب في قطاع غزة.

واعتبرت الحركة أن المقترح الأمريكي "تأكيد واضح أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها".

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