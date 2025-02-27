خبير بالشأن الأفريقي يؤكد وجود رفض دولي لحكومة الدعم السريع

في تحرك دولي سريع لاحتواء تداعيات إعلان قوات الدعم السريع وبعض القوى السياسية الموالية لها عن تشكيل حكومة "السلام والوحدة" الموازية لحكومة السودان، كشفت مناقشات مجلس الأمن الدولي عن رفض قاطع لهذه الخطوة، مع تحذيرات من تداعياتها الخطيرة على مستقبل واستقرار البلاد.

وأكد الدكتور رمضان قرني، الخبير بالشأن الأفريقي، أن مداخلات الدول الأعضاء والمنظمات الدولية أمام مجلس الأمن أبرزت جملة من المبادئ والتوجهات التي ترفض تشكيل هذه الحكومة الموازية. ومن أبرز هذه المبادئ:

تشكيل حكومة موازية في السودان يعتبر خطوة خطيرة تعيق جهود السلام، حيث يؤدي ذلك إلى تعقيد المشهد السياسي وإطالة أمد الأزمة.

هذه الحكومة تؤجج التشرذم وتحيد الجهود المبذولة حاليًا للسلام والحوار، مما يهدد بتفاقم الصراعات الداخلية.

مثل هذه التحالفات غير الشرعية تهدد بتقسيم البلاد بحكم الأمر الواقع، مما يضعف وحدة السودان وسيادته.

الحل الأسرع للأزمة الإنسانية في السودان يكمن في التعاون مع الحكومة المركزية والهيئات التابعة لها، وليس في إقامة كيانات موازية.

تفاقم الوضع الإنساني في السودان

وأشار الدكتور قرني إلى أن هذه التحذيرات الدولية تأتي في ظل تفاقم الوضع الإنساني في السودان، حيث نزح أكثر من 12 مليون شخص، بينهم 3.4 مليون فروا عبر الحدود إلى دول الجوار. كما يعاني أكثر من نصف السكان، أي حوالي 24.6 مليون شخص، من الجوع الحاد بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

وأضاف قرني أنه بالرغم من الإدانات الدولية التي تضعف من شرعية هذه الحكومة "الموازية"، إلا أنه لا يستبعد اعتراف بعض دول الجوار بها لاعتبارات سياسية ضيقة، مثل كينيا وتشاد وإثيوبيا.

موقف الاتحاد الأفريقي

من المتوقع أن يشدد الاتحاد الأفريقي في موقفه من هذه الحكومة الموازية، وذلك في إطار سعي الاتحاد للحفاظ على ثوابته المتمثلة في احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. كما تسعى القيادة الجديدة لمفوضية الاتحاد الأفريقي إلى تقديم نهج أفريقي يضمن سلامة الدول ويؤكد حيادية المنظمة القارية بشأن الصراعات الداخلية، مع عدم المساواة بين الدول وأي كيانات دون الدولة الوطنية.

وأكد الدكتور قرني أن استمرار هذه الأزمة السياسية والإنسانية في السودان يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا لتحقيق الاستقرار ودعم الحكومة الشرعية، مع ضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لملايين المتضررين.

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