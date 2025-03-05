ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال وزير النفط في جنوب السودان بووت كانغ تشول على خلفية التوتر بين الرئيس سلفا كير، والمعارضة في ظل النزاع المستمر في بعض أنحاء البلاد.

اعتقال وزير النفط في جنوب السودان على خلفية سياسية



ومن جانبها أفادت إذاعة "راديو تمرزوي" المحلية بأن "اعتقاله تم في العاصمة جوبا على خلفية تصاعد التوتر بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول الدكتور رياك مشار بسبب استمرار الوضع غير المستقر في بعض أجزاء البلاد".

وأوضحت إذاعة "راديو تمرزوي" أن الوزير المعتقل كان مؤيدا لقوى المعارضة، كما تم اعتقال أقاربه وحراسه الشخصيين، ويحتجز الوزير حاليا لدى جهاز الاستخبارات العسكرية.

ونقلت المحطة أن سبب التوتر السياسي بين الرئيس كير ونائبه مشار يعود إلى تنفيذ الاتفاقية المحدثة لعام 2018 لتسوية النزاع في جنوب السودان.

وواجهت الاتفاقية الهادفة إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات، تأجيلات متكررة وصعوبات، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.

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