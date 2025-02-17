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محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلًا رمضان" للسلع الغذائية بأسعار مخفضة (صور)

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح معرض اهلا رمضان، فيتو

افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، معرض أهلًا رمضان للسلع الغذائية بقاعة نادي الشبان المسيحيين بحي شرق مدينة أسيوط، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبيع السلع الغذائية والرمضانية والمنتجات اليدوية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

 

ورافقه خلال الجولة إيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، واللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، وسامي أرميا رئيس مجلس إدارة نادي جمعية الشبان المسحيين بأسيوط، وداليا تادرس مدير مكتب فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، ومصطفى فهمى مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد أقسام المعرض  والسلع الغذائية المتنوعة

وعقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم السلع الغذائية المتنوعة (السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، والدقيق، والحلويات بأنواعها، والإكسسوارات، والمشغولات اليدوية) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الأسواق بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبعض شركات المواد الغذائية، كما التقى ببعض الأهالي واطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين تسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

 

واستمع محافظ أسيوط لبعض المشاركين في المعرض مقدمًا لهم الشكر والتقدير لمشاركتهم الإيجابية في محاربة جشع بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة مناشدًا الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

 

وأشار أبو النصر، إلى جهود الدولة في تنفيذ معارض أهلًا رمضان لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ودعم المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أن المحافظة تضع قضية ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة على رأس أولوياتها. 

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ولفت محافظ أسيوط إلى المتابعة اليومية للأسواق لضمان إستقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب مع تكثيف حملات التفتيش الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم لكافة الجهود في إقامة المزيد من معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك والمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.

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