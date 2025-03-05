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محافظات

محافظ أسيوط يعلن افتتاح 8 معارض أهلًا رمضان جديدة في أبنوب (صور)

معرض اهلا رمضان أسيوط،
معرض اهلا رمضان أسيوط، فيتو

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم افتتاح 8 معارض "أهلًا رمضان" تابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة أبنوب ضمن سلسلة المعارض والمنافذ والتي يتم إفتتاحها بالمراكز لتوفير احتياجات المواطنين تسهيلًا عليهم في الحصول على السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار وفي إطار توجهات الدولة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية والتخفيف عن كاهل الأسر في شهر رمضان المبارك مضيفًا أن المحافظة تضع قضية ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة على رأس أولوياتها.

 

افتتاح 8 معارض موزعه بأماكن مختلفة بأبنوب لتسهيل الوصول إليها

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز افتتحت 8 معارض موزعه بأماكن مختلفة لتسهيل الوصول إليها مثل شارع بورسعيد بمدينة أبنوب، ومدخل شارع الساحة بندر أبنوب فضلًا عن 3 معارض بشارع الساحة بندر أبنوب، ومنطقة الخطبة بندر أبنوب، وشارع التحرير بمدينة أبنوب. 

كما تم افتتاح معرض بقرية بني محمديات وذلك بمتابعة مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة وإشراف الدكتور عنتر سعيد مدير الإدارة التموينية بأبنوب للتأكد من جودة السلع والتخفيضات الفعلية بنسبة تتراوح بين 20: 30 % عن مثيلاتها من السلع الموجودة بالأسواق لتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم. 

محافظ أسيوط يفتتح 5 معارض "أهلًا رمضان" بالغنايم لتوفير السلع بأسعار مخفضة (صور)

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلًا رمضان" للسلع الغذائية بأسعار مخفضة (صور)

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بشكل لائق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة.

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