الأحد 17 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مظاهرة لليهود الحريديم في تل أبيب احتجاجا على قانون ينص على تجنيدهم بالجيش

مظاهرات إسرائيل،
مظاهرات إسرائيل، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بانطلاق مظاهرة لليهود الحريديم في تل أبيب احتجاجا على قانون ينص على تجنيدهم في جيش الاحتلال.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، في تقرير لها يوم الخميس، أن جيش الاحتلال سيصدر ألف استدعاء للخدمة للحريديم خلافا لطلب المستشارة القانونية بإصدار 7000.

جيش الاحتلال يحذر من أزمة تجنيد في صفوفه

وحذر جيش الاحتلال  الإسرائيلي، الخميس، من أزمة تجنيد في صفوفه، مطالبا بتمديد فترة الخدمة في صفوف الجيش النظامي، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ومن جانبها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير، أن نسبة التجنيد في صفوف الجيش تصل إلى 83% فقط.

أسباب أزمة التجنيد في جيش الاحتلال 

وترجع أزمة التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى عد أسباب أهمها رفض الحريديم الانضمام لصفوف الجيش، على الرغم من إقرار قانون يقضي بتجنيدهم.

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