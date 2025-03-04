الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية

متهم
متهم

 أصيب شاب بطلق ناري فى الصدر والكتف الأيسر مقيم بقرية كفر الولجا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقله على الفور بسيارة الإسعاف إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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إصابة شاب في مشاجرة بالقليوبية

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شاب بطلقات نارية حية وخرطوش، وتم نقله فى حالة خطرة إلى المستشفى للتدخل السريع لعلاجه وإنقاذ حياته. 

 

 وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين من التحريات الأولية والمعاينة المبدئية إصابة شاب يدعى عبدالرحمن. م. م 18 سنة مقيم قرية كفر الولجا دائرة مركز شرطة كفر شكر مصاب بطلق ناري حى فى الكتف الأيسر وطلق خرطوش بالصدر وتم نقله على الفور بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة رقم 10725 جنح كفر شكر وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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