محافظ أسيوط يقرر تحويل وحدة تابعة لقرية ريفا إلى سجل مدني (صور)

أجرى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط جولة بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط تفقد خلالها عدد من المباني غير المستغلة تمهيدًا لاستغلالهم لخدمة أهالي القرية وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة بكافة مراكز وقرى المحافظة لمتابعة مدى تقديم الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفعيلًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، والدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط، والدكتور أحمد شيريت مدير المديرية المالية بأسيوط، وسوزان محمد رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، والشيماء عبد المعطى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولي المديريات الخدمية ونواب رئيس المركز.

تجهيز وفرش مبنى ليكون سجلًا للأحوال المدنية بقرية ريفا

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد مبنى ملحق بالوحدة المحلية لقرية ريفا تمهيدًا لتجهيزه وفرشه ليكون سجلًا للأحوال المدنية لخدمة أهالي القرية والذي يوفر على الأهالي الجهد والمشقة وتكبد المعاناة لبعد المسافة لأقرب سجل مدني لاستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والقيد العائلي والعديد من الخدمات.

إنشاء مدرسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية بقرية ريفا

كما تفقد محافظ أسيوط ؛ مبنى البدارة بمجمع الخدمات بقرية ريفا موجهًا بإزالته تمهيدًا لإنشاء مدرسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز أسيوط وهيئة الأبنية التعليمية لتلبية مطالب أهالي القرية وتخفيف المعاناة عن أبنائهم في الإنتقال لمدارس بعيدة وتقليل الكثافات الطلابية بالفصول.

وتوجه محافظ أسيوط إلى "مشغل التفصيل والخياطة" المقام بالوحدة المحلية لقرية ريفا لتشجيع الفتيات على الإستفادة من الدورات التدريبية في تعلم الحرف والمهن اليدوية المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل حيث تفقد ورشة المشغولات والصناعات اليدوية "مشغل التفصيل والخياطة" واستعرض المنتجات التي تم تصنيعها داخل الورشة مشيدًا بجودة المنتجات ودقتها لافتًا إلى توفير كافة التسهيلات لمساعدة المتدربات على تسويق منتجاتهم وعرضها في المعارض الدائمة والمؤقتة داخل المحافظة وخارجها.

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