جامعة أسيوط تختتم فعاليات مهرجان الإبداع المسرحي (صور)

شهدت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حفل ختام مهرجان الإبداع المسرحي الثالث عشر، دورة (د سعيد أحمد إبراهيم)، لطلبة وطالبات الفرق المسرحية بكليات الجامعة، والذي نظمته إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب، خلال الفترة من 22 إلى 27 فبراير 2025، على مسرح مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي.

حضر حفل الختام الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد أحمد إبراهيم، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، محمد جمعة، مدير إدارة الفنون، رشا جلال، رئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية ومدير المهرجان، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وممثلي إدارة رعاية الشباب بالكليات.

تنافس 13 عرض فني تناولت أهم القضايا المجتمعية المعاصرة

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بالعروض المسرحية التي قدمها الطلاب، والتي شهدت تنافسًا بين 13 عرضًا فنيًا تناولت أهم القضايا المجتمعية المعاصرة، وعبرت عن أحلام وطموحات الشباب. كما عكست العروض ما يتمتع به طلاب وطالبات الجامعة من مواهب وطاقات فنية متنوعة، حيث أظهر المشاركون قدرتهم على الإبداع والتعبير الفني.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى المشاركة الكبيرة من الخبراء ونجوم الفن في تحكيم أعمال المهرجان، مؤكدًا حرص الجامعة على رعاية الفنون الراقية، خاصة المسرح، لما له من دور مهم في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعمها موضحا أن المسرح يسهم في تنمية قدرات الطلاب في التمثيل والتأليف والإخراج، مما يساعد على الارتقاء بأفكارهم ويؤهلهم للمساهمة في تعزيز المستوى الثقافي والفكري للمجتمع.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى أن مهرجان الإبداع المسرحي يمثل فرصة حقيقية لدعم واكتشاف المواهب الشابة في المرحلة الجامعية في مختلف المجالات التي تؤهلهم للتفوق والإبداع. وقد شهد المهرجان هذا العام منافسة 500 طالب وطالبة من مختلف كليات ومعاهد الجامعة، وذلك تحت إشراف وحضور نخبة من نجوم الفن والإبداع.

وضمت لجنة التحكيم العروض كلًا من: الفنانة وفاء الحكيم، والفنان الدكتور محمد ثابت بداري، عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق بجامعة أسيوط، والمخرج المسرحي خالد أبو ضيف، والمخرج الفنان إسلام أمام، والمخرج المسرحي محمد جمعة.

وجاءت نتائج مهرجان جامعة أسيوط المسرحي حيث حصد المركز الأول العرض المسرحي "استدعاء ولي الأمر" لفريق كلية الآداب.

- المركز الثاني: العرض المسرحي "موت معلق" لكلية التجارة.

- المركز الثالث: العرض المسرحي "الواعش" لطلاب مركز ذوي الإعاقة.

- المركز الرابع: العرض المسرحي "مركب بلا صياد" لكلية الخدمة الاجتماعية.

وفي مجال الإخراج الطلابي، فاز كل من معتصم علي من كلية الحقوق عن عرض "سالب صفر"، والطالب عمرو أحمد من كلية علوم الرياضة عن عرض "الجبانة"، والطالبة هويدا أحمد جلال من كلية الطب عن عرض "1981".

أفضل إخراج مسرحي خارج الجامعة:

- فاز الطالب مصطفى عبد البصير من كلية الآداب.

- فاز الطالب أحمد عبد الباسط من كلية التجارة.

- أفضل ممثلة: الطالبة إسراء حمدي عن العرض المسرحي "موت معلق".

- أفضل ممثل: الطالب محمد عرفات من كلية الآداب عن العرض المسرحي "استدعاء ولي الأمر".

- أفضل ديكور مسرحي: الطالب مصطفى إبراهيم من كلية الآداب، وأفضل إعداد موسيقي الطالب محمد ميرغني من كلية الفنون الجميلة، وأفضل مكياج: كلية الحقوق، وأفضل أشعار وأفضل ألحان: كلية الخدمة الاجتماعية للشاعر درويش الأسيوطي.

كما تم تكريم الطلاب والطالبات المشاركين في فعاليات المهرجان عن الأداء المتميز.

أشادت لجنة التحكيم بالتنظيم المتميز للمهرجان، والذي يعد نموذجًا يحتذى به لمهرجانات الجامعات المسرحية، معربين عن سعادتهم في المشاركة في لجنة تحكيم المهرجان في دورته الثالثة عشر.

كما شهد الحفل تكريم الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد أحمد إبراهيم، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب، وتكريم أعضاء لجنة التحكيم، واللجنة المنظمة، والقائمين على فعاليات المهرجان.

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