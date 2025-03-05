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رياضة

محمد عبد الجليل يثير الجدل: الأهلي يفرغ الزمالك من نجومه مثلما فعل مع الإسماعيلي

محمد عبد الجليل لاعب
محمد عبد الجليل لاعب الأهلي الأسبق، فيتو

الأهلي، أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن صلاح مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أفضل المدافعين في الدوري المصري.

 

جميع الأندية ظلمت تحكيميا

وقال عبد الجليل، في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة: "جميع الأندية في الدوري المصري تعرضت لظلم تحكيمي، وضربة الجزاء أمام إنبي ليست صحيح".

وتابع: "صلاح مصدق، أفضل من العديد من المدافعين في الدوري المصري، ويمتلك دقة في التمريرات وعنده سرعات". 

صلاح مصدق، فيتو
صلاح مصدق، فيتو

الأهلي يفرغ الزمالك من نجومه

وشدد: "الأهلي يتابع لاعبي الزمالك حاليًّا لضمهم مثلما كان يفعل مع الإسماعيلي، ودي شطارة من الإدارة".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل القلعة الحمراء لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها اليوم الأربعاء ضمن بطولة الدوري الممتاز

 

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة طلائع الجيش 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأشرف داري وكريم الدبيس. 

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأحمد رضا. 

الهجوم: إمام عاشور وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة  

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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