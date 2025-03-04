الدوري المصري، الاتحاد السكندري يخسر من سموحة بهدف

خسر فريق الاتحاد السكندري من نظيره سموحة بهدف دون رد خلال لقائهما في ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري.

مباراة الاتحاد السكندري وسموحة

جاء هدف الفوز لسموحة عن طريق مصطفى البدري لاعب سموحة، في الدقيقة 67 بعد تسديدة قوية سكنت الشباك

موقف الفريقين من جدول الدوري

الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف يحتل المركز الثالث عشر في جدول الدوري برصيد 18 نقطة من أربعة انتصارات وستة تعادلات وسبع هزائم

وفي المقابل، يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الحادي عشر في جدول دوري نايل برصيد 20 نقطة من ست انتصارات وتعادلين وتسع هزائم

تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة سموحة

"المهدي سليمان، مصطفى إبراهيم، فادي فريد، أحمد أيمن، كريم الديب، مورو ساليفو، سمير فكري، يوسف أسامة نبيه، أدهم علاء، مؤمن شريف، محمد المغربي".

وعلى مقاعد البدلاء جلس: "عبد الله بكري، أحمد الشيمي، شكري نجيب، عمر الوحش، صباحي سليمان، إيمانويل أباه، عبد الغني محمد، محمود مرزوق، إسلام سمير".

تشكيل سموحة أمام الاتحاد

"الهاني سليمان، هشام حافظ، عمرو السيسي، بركات حجاج، محمد متولي كناريا، أبو بكر، محمد سالم، عبد الكبير الوادي، محمد سعيد مكرونه، مصطفى البدري، محمد مصطفى ميدو".

وجلس على مقاعد البدلاء: "محمد أشرف، عبد الرحمن عامر، علي عمرو، أشرف مجدي، إسلام عطية، محمود صابر، دوكو دودو، عبد الله بستنجي، محمد كونيه

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