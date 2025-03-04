الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يخسر من سموحة بهدف

سموحة، فيتو
سموحة، فيتو

خسر فريق الاتحاد السكندري من نظيره سموحة بهدف دون رد خلال لقائهما في ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري.

مباراة الاتحاد السكندري وسموحة

جاء هدف الفوز لسموحة عن طريق مصطفى البدري لاعب سموحة، في الدقيقة 67 بعد تسديدة قوية سكنت الشباك

 

موقف الفريقين من جدول الدوري 

الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف يحتل المركز الثالث عشر في جدول الدوري  برصيد 18 نقطة من أربعة انتصارات وستة تعادلات وسبع هزائم 

 

وفي المقابل، يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الحادي عشر في جدول دوري نايل برصيد 20 نقطة من ست انتصارات وتعادلين وتسع هزائم 

 

تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة سموحة

 "المهدي سليمان، مصطفى إبراهيم، فادي فريد، أحمد أيمن، كريم الديب، مورو ساليفو، سمير فكري، يوسف أسامة نبيه، أدهم علاء، مؤمن شريف، محمد المغربي".

وعلى مقاعد البدلاء جلس: "عبد الله بكري، أحمد الشيمي، شكري نجيب، عمر الوحش، صباحي سليمان، إيمانويل أباه، عبد الغني محمد، محمود مرزوق، إسلام سمير".

تشكيل سموحة أمام الاتحاد

"الهاني سليمان، هشام حافظ، عمرو السيسي، بركات حجاج، محمد متولي كناريا، أبو بكر، محمد سالم، عبد الكبير الوادي، محمد سعيد مكرونه، مصطفى البدري، محمد مصطفى ميدو".

وجلس على مقاعد البدلاء: "محمد أشرف، عبد الرحمن عامر، علي عمرو، أشرف مجدي، إسلام عطية، محمود صابر، دوكو دودو، عبد الله بستنجي، محمد كونيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري فريق الاتحاد السكندري سموحة الاتحاد السكندري

مواد متعلقة

تعرف على تشكيل إنبي لمواجهة الزمالك في الدوري

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها دربي ريال مدريد وأتلتيكو

بعد تأهله لمجموعة التتويج، ماذا قدم البنك الاهلي بالدور الأول بالدوري المصري؟

بو جلبان يرفض الراحة لاعبي المصري رغم التأهل لمجموعة التتويج

بعد انضمام فاركو، تأكد تأهل 7 أندية لمجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز

سبورتنج لشبونة يعزز صدارته للدوري البرتغالي بالفوز على إستوريل بثلاثية

الدوري المصري، محمود الجزار يحصد جائزة رجل مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود

طارق مصطفى يوجه رسالة لرابطة الأندية بعد الفوز على حرس الحدود
ads

الأكثر قراءة

رعدية على هذه المناطق، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الجفالي وناصر منسي وعبد المجيد

الأرصاد تحذر: تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

زيلينسكي فى منشور الاعتذار لترامب: أسف ومستعد للسلام وتوقيع صفقة المعادن بدون شروط

طارق لطفي: أدمنت الشيشة وحملة الهجوم على أحمد السقا كانت ممنهجة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وتفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

أبرزها الأهلي ضد طلائع الجيش، حكام مباريات غد الأربعاء في الدوري المصري

منوعات

المزيد

أغنية مخالفة للقيم تقود مطربا جزائريا شهيرا إلى السجن 4 أعوام

لوحة مسروقة تظهر في هولندا بعد 50 عامًا، ما القصة؟

لديه 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدا، قصة تنزاني كون قرية صغيرة من عائلته (فيديو)

الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 4/3/2025

المزيد

انفوجراف

بينهم 3 دول خليجية.. القادة الغائبون عن القمة العربية الطارئة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، محطات في حياة عثمان بن عفان

المجددون، القاسم بن محمد فقيه المدينة المنورة

حكم وضع الكريمات لترطيب البشرة والزيت للشعر أثناء الصيام

المزيد
الجريدة الرسمية