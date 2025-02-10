قبل صلاح مصدق، 8 مغاربة ارتدوا قميص الزمالك أبرزهم بن شرقي

استقطب نادي الزمالك عبر تاريخه عددًا من اللاعبين المغاربة الذين حملوا قميصه في فترات مختلفة، بعضهم نجح في ترك بصمة واضحة وساهم في تحقيق الإنجازات، بينما لم يحالف التوفيق البعض الآخر ولم يتمكنوا من إثبات أنفسهم داخل المستطيل الأخضر.

ومع انضمام المدافع المغربي صلاح الدين مصدق خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ارتفع عدد المغاربة الذين مثلوا القلعة البيضاء إلى تسعة لاعبين، ليواصل النادي الاعتماد على المواهب المغربية لتعزيز صفوفه.

وفي السطور التالية في هذا التقرير، نستعرض أسماء المغاربة الثمانية الذين مثلوا نادي الزمالك قبل صلاح مصدق.

8 لاعبين مغاربة ارتدوا قميص الزمالك

1- يعد طارق الجرموني أول مغربي مثل الزمالك بعد انضمامه للقلعة البيضاء قادما من الجيش الملكي المغربي عام 2006، ولكنه لم يستمر طويلا ولم تكن تجربته ناجحة ليرحل بعد ستة أشهر فقط.

2- المغربي حميد أحداد الذي انضم إلى الزمالك عام 2108، ورغم تألقه خارج الأبيض، إلا أنه لم يقدم مردودا مميزا مع القلعة البيضاء ولم يكن مؤثرا بما فيه الكفاية.

وشارك اللاعب في 42 مباراة مع الزمالك سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

حميد أحداد

3- مثل المغربي خالد بو طيب الزمالك يناير عام 2019 بعد ما بزغ اسمه في كأس العالم 2018 بروسيا، ولكنه لم يتألق مع الأبيض رغم مساهمته في تحقيق الفريق لقب الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يرحل بعدها ويدخل في أزمة مع الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقاته المتأخرة.

وشارك مع الزمالك في 24 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

بو طيب

4- المغربي محمد أوناجم انضم إلى الزمالك قادما من فريق الوداد البيضاوي، وقدم أداء مميزا مع الزمالك في فترات عديدة ومتواضعة في وقت اخر.

وخاض أوناجم 67 مباراة مع الزمالك سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10 أهداف.

أوناجم

5- أشرف بن شرقي نجم الاهلي الحالي، هو ثاني لاعب مغربي مثل الزمالك وحقق مع الفريق نجاحات باهرة وأصبح معشوق الجماهير قبل أن يرحل بعد نهاية عقده مع الأبيض.

وشارك أشرف بن شرقي مع الزمالك في 109 مباريات سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

بن شرقي

6- صفقة المغربي زكريا الوردي الذي انضم للزمالك بعد انتهاء عقده مع الرجاء المغربي، تعد واحدة من أفشل الصفقات في تاريخ الأبيض.

حيث فسخ الوردي عقده مع الزمالك بعد هجوم الجماهير بعد تسببه في خسارة الأبيض لقب السوبر المصري لصالح النادي الأهلي.

وشارك زكريا الوردي مع الزمالك في 6 مباريات فقط، بواقع 3 مباريات في الدوري المصري، ومبارتين في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

إجمالي الدقائق التي شارك بها الوردي مع الفارس الأبيض حوالي 315، ولم يسجل أو يصنع أهدافا مع الفريق، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

زكريا الوردي

7- المغربي أحمد بلحاج لعب في صفوف الزمالك 6 أشهر فقط بعد ما انضم للقلعة البيضاء قادما من نادي أسوان في يناير 2023.

لم يقدم أحمد بلحاج الإضافة المتوقعة مع الزمالك رغم حاجة الفريق حينها لصانع ألعاب ولم يأخذ أيضا الفرصة الكافية.

وشارك أحمد بلحاج مع الزمالك في 11 مباراة سجل هدفا وصنع 3.

8- الصفقة الثامنة في تاريخ الزمالك من اللاعبين المغاربة هو محمود بنتايج الذي انضم للزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة قادما من سانت إيتيان.

وقدم بنتايج أداء مميزا مع الزمالك منذ المباراة الأولى مع الفريق والتي كانت أمام الأهلي في السوبر الإفريقي، وساهم اللاعب في حصد الأبيض اللقب.

أرقام المغربي صلاح مصدق لاعب الزمالك الجديد

يلعب صلاح مصدق في مركز قلب الدفاع وقيمته السوقية 450 ألف يورو ويبلغ من العمر 26 عاما.

في الموسم الجاري خاض صلاح مصدق مع فريق نهضة الزمامرة المغربي 17 مباراة في جميع البطولات بواقع 1443 دقيقة، سجل خلالها هدفين وتلقى بطاقتين صفراء.

وفي إجمالي مشواره الاحترافي خاض "مصدق"، 100 مباراة بواقع 6467 دقيقة سجل خلالها هدفين وصنع هدفين وتلقى 11 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

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