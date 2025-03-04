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رياضة

أبرزها الأهلي ضد طلائع الجيش، حكام مباريات غد الأربعاء في الدوري المصري

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وجاءت على النحو التالي:

مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش

 

مباراة بتروجيت أمام غزل المحلة

 

مباراة بيراميدز أمام سيراميكا 

الأهلي يختتم إستعداداته لمواجهة طلائع الجيش

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ‏بطولة الدوري المصري الممتاز.‏

 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش  ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تشكيل القلعة الحمراء لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن بطولة الدوري الممتاز

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة طلائع الجيش 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير 

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة واشرف داري وكريم الدبيس 

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأحمد رضا 

الهجوم: إمام عاشور وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي 

موعد مباراة الأهلي المقبلة  

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

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