الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

العثور على مدير شركة اتصالات شهيرة متوفيا داخل شقته بالشيخ زايد

العثور على جثة مدير
العثور على جثة مدير شركة اتصالات والأمن يحقق بالجيزة، فيتو

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة،  جهودهم لكشف ملابسات العثور على مدير شركة اتصالات شهيرة متوفيًا داخل غرفته بفيلا  بالشيخ زايد  وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة  للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن كلبه انقض عليه وأكل شفتيه.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه في الشيخ زايد.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يقيم في الفيلا، وتمت مناظرة الجثة، ومعاينة الفيلا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد من أسرته.


وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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بمديرية امن الجيزة بالشيخ زايد كاميرات المراقبة ل مديرية أمن الجيزة

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