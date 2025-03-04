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حوادث

النيابة تأمر بدفن جثة رضيع عقره كلب في مقابر الصدقة

الطب الشرعي
الطب الشرعي

أمرت  نيابة المطرية  بدفن جثة طفل رضيع عثر عليه أمام أحد المستشفيات بمنطقة المطرية لقي مصرعه بعد أن عقره كلب في مقابر الصدقة.

ووفقا لتقرير الطب الشرعي فإن المجني عليه توفي نتيجة تعرضه للبرد وعقر من كلب في مناطق الصدر والوجه والرقبة أدى إلى إصابته بنزيف حاد وهبوط في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة.

العثور على جثة طفل رضيع بالمطرية

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع ملقى في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور توجه رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة، تركته إحدى السيدات في الشارع، وتعرض لعقر كلب ضال ما أسفر عن وفاته، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لضبط المتهمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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