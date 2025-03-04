الاستماع لأقوال أسرة طفل لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بفيصل

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أسرة طفل لقي مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء لهوه بالقرب من شرفة الشقة، في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل في أحد الشوارع في منطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.



وتبين مصرع طفل 6 سنوات، استغل نوم والديه وتوجه بالقرب من النافذة، وأثناء لهوه اختل توازنه، وتم تحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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