انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بالبدرشين

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل فيمنطقة البدرشين.

غرق شاب بنيل البدرشين

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بغرق شاب فى نهر النيل بقرية المرازيق بدائرة قسم شرطة البدرشين وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثا عن الجثة.

وتمكن قوات الإنقاذ النهري "غطاسين" من انتشال الجثة، وتبين الشاب الغريق يدعى أحمد محمد 19 عاما مقيم قرية المرازيق، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.