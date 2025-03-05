الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

مصرع عاطل سقط من نافذة شقة بالطابق الرابع في العمرانية

مصرع عامل سقط من
مصرع عامل سقط من شرفة شقته بالعمرانية،فيتو

لقي عاطل  مصرعه إثر  سقوطه من نافذة الطابق الرابع  بشقة في احدي العقارات الواقعة  بدائرة قسم شرطة  العمرانية.

 ويواصل رجال البحث الجنائي جهودهم في كشف ملابسات الواقعة للوقوف علي أسباب حدوثها.


وكان وقد ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار في العمرانية.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عامل سقط من نافذة الطابق الرابع، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، من كسور ونزيف.


تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 

مصرع عامل صعقا بالكهرباء بالجيزة


وفي واقعة أخرى تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، يفيد بوفاة عامل صعقًا بالكهرباء في محل ألبان بدائرة القسم.

على الفور، انتقل النقيب أحمد عبادة، معاون المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء عمل أحمد ش. (50 عامًا) تعرض للصعق الكهربائي من ثلاجة المحل، ما أدى إلى وفاته في الحال

تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة.

إخلاء شقة آيلة للسقوط بالعمرانية

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قسم شرطة العمرانية لغرفة النجدة رجال المباحث

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