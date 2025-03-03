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رياضة

"سيدات طائرة الأهلي" يفوز على المعادي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على المعادي بنتيجة 3-0، ضمن المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين في دور الـ16.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وتفوق الفريق بفضل الدفاع القوي والإرسالات الساحقة.

وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» على المعادي في الشوط الأول بنتيجة 25-12، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-13، وحسم الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-12.

ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» نظيره المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل.

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