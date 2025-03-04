بعد انضمام فاركو، تأكد تأهل 7 أندية لمجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز

حجزت 7 أندية مقاعدها في مجموعة التتويج على لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، بعد انطلاق الجولة الـ17 والأخيرة بالدور الأول ببطولة الدوري أمس الإثنين.

ويتبقى مقعدان فقط في انتظار الحسم في هذه المجموعة خلال مباريات اليوم وغدًا الأربعاء.

الفرق المتأهلة إلى مجموعة التتويج بالدوري

وحجزت 7 أندية مقاعدها في مجموعة التتويج على لقب الدوري المصري وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو

وانضم فاركو للفرق الست التي حسمت تأهلها من الجولة الـ16 بعد تعادله ـمس أمام الجونة وارتفاع رصيده إلى 23 نقطة.

وتتنافس 5 أندية على حجز المقعدين المتبقيين في مجموعة التتويج مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى للدوري الممتاز.

وجاءت الفرق الخمسة المتنافسة علي التواجد بمجموعة التتويج كالتالي:

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن برصيد “22 نقطة ”

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد “21 نقطة”

يليه زد اف سي في المركز العاشر برصيد “20 نقطة”

ويليه بتروجيت في المركز الحادي عشر برصيد “19 نقطة”

ويلعب الطلائع ضد الأهلي غدًا الأربعاء كما يواجه زد منافسه الإسماعيلي اليوم الثلاثاء ويلتقي بتروجيت منافسه غزل المحلة غدًا الأربعاء.



وانضم الاتحاد السكندري إلى الفرق الـ6 التي تاكد تواجدها في مجموعة الهبوط لتصبح 7 فرق وهي: غزل المحلة وسموحة والجونة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت والاتحاد.

ويتبقى مقعدان فقط بانتظار الحسم في هذه المجموعة بمواجهات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى للدوري.

نظام الدوري المصري موسم 2025

ويقام الدور الثاني لبطولة الدوري المصري بنظام المجموعتين، وتضم كل مجموعة 9 أندية، الأولى لتحديد هوية البطل والفرق المتأهلة للمشاركات القارية، والثانية لتحديد هوية الفريقين اللذين سيهبطان لدوري القسم الثاني.

وتشارك الأندية في الدور الثاني للدوري المصري، بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول.

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