الإثنين 03 مارس 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من الخارجية الصينية على مشادات ترامب وزيلينسكي

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي

علق المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان على المشادة الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض مؤخرا.

الخارجية الصينية تعلق على ملاسنات ترامب وزيلينسكي

وقال  المتحدث باسم الخارجية الصينية: "لقد اطلعنا على ما حدث  الصين ستواصل بذل الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية ولعب دور بناء في تحقيق السلام".

 ترامب يتهم زيلينسكي بتعريض الأمن العالمي للخطر

واتهم ترامب زيلنسكي خلال لقائهما بتعريض الأمن العالمي للخطر بشكل متهور من خلال رفض التفاوض على السلام مع روسيا، وحذر من أنه "يقامر باندلاع حرب عالمية ثالثة وحياة الملايين".

وأكد ضعف موقف أوكرانيا في الحرب، معتبرا أن زيلنسكي ليس لديه "أوراق ضغط" لإملاء كيف يجب أن تتفاعل واشنطن مع موسكو.

وشدد ترامب على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استعداد للتفاوض وأنذر أوكرانيا بالجلوس إلى المفاوضات مع روسيا وتحقيق السلام، أو سحب الولايات المتحدة دعمها وترك أوكرانيا "تخوض الحرب" بمفردها.

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