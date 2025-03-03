زيلينسكي يرد على سيناتور أمريكي طالبه بالاستقالة: استبدالي لن يكون سهلا

الحرب الروسية الأوكرانية، رد فلاديمير زيلينسكي بحدة على دعوة السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام له للاستقالة بعد المشادة الكلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مؤكدا أن استبداله لن يكون "سهلا"، في وقت ترغب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برحيله بسبب رفضه الرضوخ لمطالب موسكو.

وبحسب قناة "سكاي نيوز" قال زيلينسكي: "أستطيع أن أعرض على جراهام الجنسية الأوكرانية. حينها سيكون لصوته وزن، وسأستمع إليه كمواطن في بلدنا بشأن قضية من يجب أن يكون رئيسا. لكن رئيس أوكرانيا يتم انتخابه في أوكرانيا، وليس في مقر إقامة ليندسي جراهام".

وكان جراهام قد دعا زيلينسكي إلى الاستقالة وسط خلاف الأخير مع ترامب وضرورة وجود شخص آخر كفء للمحادثات.

وتعالت الدعوات وتصريحات المسؤولين في واشنطن بضرورة وجود زعيم أوكراني جاد لإجراء محادثات سلام، حيث شدد مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايك والتز، على أن واشنطن تريد أن ترى زعيما أوكرانيا مستعدا للتعامل مع واشنطن وموسكو، وإذا لم يتمكن زيلينسكي من تلبية هذا المطلب، فسيكون ذلك مشكلة.

كما صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بأنه يتعين على زيلينسكي أن يستعيد رشده ويعود حافظا للجميل إلى طاولة المفاوضات وإلا سيكون من الضروري أن يقود أوكرانيا شخص آخر.

وأعلن زيلينسكي في حديث مع صحافيين بريطانيين أمس الأحد أنه لا يستبعد المشاركة في انتخابات الرئاسة الأوكرانية في حال إجرائها، مؤكدا أن تغييره لن يكون سهلا.

وقد انتهت ولاية زيلينسكي الرئاسية رسميا بعد 20 مايو 2024. وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا، فإن شرعية زيلينسكي قد انتهت، لذلك من المهم معرفة من في كييف يمكن التعامل معه للوصول إلى توقيع وثائق تكون ملزمة قانونيا.

وأوضح بوتين أن القيادة الأوكرانية الحالية غير شرعية، وهو أمر خطير بسبب احتمال حدوث تعارض قانوني قد يؤدي إلى إبطال أي نتائج للمفاوضات.

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