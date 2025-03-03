ترامب: روسيا ترغب في إنهاء الحرب، وهذا مصير اتفاق المعادن الأوكرانية

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن الحرب ستستمر لوقت طويل وأتمنى أن لا يكون على حق.

وقف المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا

وأكد ترامب أن روسيا ترغب في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، مضيفا: "على زيلينسكي أن يكون أكثر امتنانا للولايات المتحدة، والتوصل إلى اتفاق بشأن المعادن الأوكرانية لا يزال ممكنا".

وأشار ترامب إلي أنه "لم يتحدث بعد" عن وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قائلا: "سنقدم تحديثا بشأن اتفاق المعادن مع أوكرانيا مساء الثلاثاء".

واستكمل ترامب: "سنبرم اتفاقات مع روسيا وأوروبا لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

السلام مطلوب في أقرب وقت ممكن

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الإثنين: نحن بحاجة إلى سلام حقيقي والأوكرانيون هم أكثر من يريده لأن الحرب تدمر مدننا وبلداتنا ونفقد شعبنا.

وأضاف زيلنسكي: "السلام مطلوب في أقرب وقت ممكن.. يجب أن نوقف الحرب ونضمن الأمن.. نعمل مع الولايات المتحدة والأوروبيين ونأمل كثيرا في دعم واشنطن على طريق السلام".

وتابع الرئيس الأوكراني: "من المهم أن نجعل دبلوماسيتنا فعالة حقا لإنهاء الحرب بـ أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، ونواصل العمل مع الشركاء وأجرينا محادثات بالفعل وهناك خطوات أخرى قادمة قريبا".

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