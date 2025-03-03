صفقة أوكرانيا.. خطة ترامب لرسم مستقبل أوروبا.. تقارب بين دونالد وبوتين.. وزيلينسكى الخاسر الأبرز.. خبير أمنى: واشنطن وموسكو قادرتان على وقف الحرب ولكن من خلال صفقة

شهدت العلاقات بين واشنطن وكييف توترًا ملحوظًا فى الآونة الأخيرة، حيث انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، واصفًا إياه بـ”الديكتاتور” ومتهمًا إياه بإهدار المساعدات المالية الأمريكية، وعلى الجهة الأخرى بات يغازل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ومن المحتمل أن يؤثر هذا التوتر على مسار المفاوضات، كما يمكنه أيضًا أن يعقد جهود التوصل إلى حل سلمى لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والذى بات النزاع بينهما يقترب من ثلاثة أعوام كاملة.

فمنذ عودة الرئيس الأمريكى ترامب إلى البيت الأبيض مجددًا، والأنظار تتجه إلى سياساته المستقبلية تجاه أوروبا بشكل عام وأوكرانيا بشكل خاص، حيث تشير تقارير كثيرة إلى أن ترامب يعتزم إعادة تشكيل العلاقات عبر الأطلسي، مع التركيز على إنهاء الصراع فى أوكرانيا من خلال عقد مفاوضات بين موسكو وكييف وتعزيز المصالح الأمريكية فى المنطقة من خلال إبرام اتفاقية مع أوكرانيا تمنح الولايات المتحدة وصولًا إلى الموارد المعدنية الحيوية فى البلاد، وذلك مقابل تقديم دعم عسكرى واقتصادى لكييف والتنسيق لضمان تحقيق سلام دائم فى المنطقة.

ومؤخرًا، عُقد اجتماع على مستوى وزيرى الخارجية الروسى والأمريكى فى العاصمة الرياض، كان الأبرز بين الطرفين منذ بدء الغزو الروسى لأوكرانيا مطلع عام 2022، وغابت عنه أطراف أساسية معنية مثل كييف والأوروبيين.

الاجتماع الذى جعل الرئيس الأوكرانى ينتقده ويطالب بمحادثات عادلة تشمل أطرافًا أخرى، فى حين يخشى قادة دول فى الاتحاد الأوروبى من أن تؤدى إعادة رسم السياسة الأمريكية حيال روسيا إلى تقديم تنازلات كبيرة لموسكو وإعادة صياغة الترتيبات الأمنية فى القارة.

وبسبب سياسات ترامب تجاه أوروبا وأوكرانيا التى باتت محور اهتمام عالمي، وكذلك تأثيرها على مستقبل العلاقات الدولية والاستقرار فى المنطقة، تبقى التساؤلات قائمة حول فعالية خطة ترامب فى إنهاء الحرب، وكذلك مخطط ترامب تجاه أوروبا مستقبلًا ومصير صفقة أوكرانيا.

إيقاف الحرب

ردًا على تلك التساؤلات، قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير فى الأمن القومى والعلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قادرتان على إيقاف الحرب، ولكن من خلال صفقة وليس من خلال اتفاق، ربما تكون هناك صفقة تضم الحرب الروسية الأوكرانية، وتضم الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والمقصود هنا الصين.

وتابع: هذا ما نوه إليه ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان خلال قمة الرياض، بأن هناك سلامًا فى المنطقة، لذا، من رأيى من المتوقع أن يتم ذلك من خلال صفقة، فيما يتعلق بالأراضى أو الخريطة الأوكرانية بعد أن يتم التوقيع على هذه الصفقة مع أوكرانيا، من المحتمل أن تكون الخريطة منقوص منها 4 أماكن وهى “لوجانسك ودونتسيك وخيرسون وزابوريجيا”، ومعهم شبه جزيرة القرم، هذه الأماكن استراتيجية تمثل من 18% إلى 20% من أراضى أوكرانيا.

وأشار إلى أن تلك المناطق المنقطعة بها أسرار الحرب. فالحرب لها بعد اقتصادى قوي، وبالتالى هذه المنطقة التى تمثل 20% من أراضى أوكرانيا بها 53% من المعادن النفيسة الموجودة فى أوكرانيا، كما أن بها أيضًا 80% من الغاز الذى تسيطر عليه روسيا بالبحر الأسود الخاص بأوكرانيا، لذا، فمن المحتمل أن يتم إيقاف الحرب لتحقيق تلك الأطماع.

وفيما يتعلق بالأرض، فإن زيلينسكى من قبل كان يصر على وقف إطلاق النار مقابل انسحاب روسى كامل، وهذا لم ولن يحدث فى المستقبل، فلا يمكن أن تنسحب روسيا انسحابًا كاملًا من هذه الأماكن، وبالتالى تراجع مرة أخرى وقبل بهذه الأماكن، شرط أن يوفر له الناتو أمنًا للأماكن التى يسيطر عليها، وذلك فى حديثه الأخير بعد قمة ميونخ التى تحدث فيها عن أهمية الأماكن الموجود فيها.

بدوره، أوضح جبريال صوما، البروفيسور فى القانون الدولى وعضو المجلس الاستشارى للرئيس دونالد ترامب سابقًا، أن ترامب يريد تخفيف الحضور العسكرى الأمريكى فى أوروبا لأنه يعتقد أن على الدول الأوروبية حماية الأمن الأوروبي، وذلك لأنه حتى الآن كانت الولايات المتحدة الأمريكية هى الضامن الأول لأوروبا منذ 75 عامًا.

وتابع صوما: لذا، ترامب يقول إنه على الدول الأوروبية أن تدفع جزءًا أكبر من تكاليف الدفاع، مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكى لا يستطيع تحمل تكاليف الدفاع بمفرده،بينما يرى الدكتور مهدى عفيفي، عضو الحزب الديمقراطى الأمريكي، أن المقصود من صفقة أوكرانيا هو اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر من روسيا، مضيفًا أنه لا يتوقع وجود مخطط لأوروبا بل على العكس سيكون ذلك تمهيدًا لمحاولة مقاومة ما يحدث فى الصين لأنها القوة الصاعدة التى يمكن أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكيةـ بدأ الرئيس الأمريكى بسياسة مدروسة من ذى قبل تختلف عن سياسته المعتادة لذلك أعتقد أن ما سيحدث هو تقارب من روسيا واستغناء عن جزء من أوكرانيا، والتواصل مع الدول الأوروبية بشكل آخر من ناحية الاقتصاد ومحاولة الوقوف أمام الصين.

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