لصيام بدون جوع، أطعمة تشعرك بالشبع تناولها في السحور

أطعمة تشعرك بالشبع طوال ساعات الصيام، يُعد السحور وجبة أساسية، وقد أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يساعد السحور على تزويد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها للصيام لساعات طويلة.





أكدت الدكتورة مها سيد، أخصائية التغذية العلاجية، أن اختيار الأطعمة المناسبة في السحور يمكن أن يساعد بشكل كبير في تقليل الشعور بالجوع والعطش خلال ساعات الصيام.



وأضافت الدكتورة مها، أن هناك أطعمة يُفضل تجنبها، وهي تلك الغنية بالسكر أو الأملاح لتفادي الجوع والعطش المبكر.



أطعمة تساعدك على الشعور بالشبع



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الشعور بالشبع لفترات أطول خلال الصيام.



أطعمة تشعرك بالشبع



1. البروتينات: سر الشبع الطويل

البروتينات من العناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تقليل الشعور بالجوع، حيث تستغرق وقتًا أطول للهضم وتساعد على استقرار مستوى السكر في الدم. من أبرز مصادر البروتين المناسبة للسحور:

البيض: يعد البيض من أكثر الأطعمة المشبعة، فهو غني بالبروتينات والدهون الصحية، ويمكن تناوله مسلوقًا أو مقليًا بزيت الزيتون، أو كعجة بالخضار لزيادة قيمته الغذائية.

الزبادي واللبن الرائب: يحتوي الزبادي على البروتين والبروبيوتيك، مما يساعد على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالعطش. يُفضل اختيار الزبادي كامل الدسم لتوفير طاقة تدوم طويلًا.

الجبن القريش: من الأطعمة قليلة الدسم والغنية بالبروتين، كما أنه يحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم والبروبيوتيك التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.



2. الكربوهيدرات المعقدة: طاقة تدوم لساعات

تلعب الكربوهيدرات دورًا أساسيًا في تزويد الجسم بالطاقة، ولكن من الضروري اختيار الكربوهيدرات المعقدة بدلًا من البسيطة، لأنها تهضم ببطء، مما يساعد في الشعور بالشبع لفترات أطول. من أفضل مصادر الكربوهيدرات المعقدة للسحور:

الشوفان: غني بالألياف القابلة للذوبان، مما يجعله خيارًا مثاليًا للسحور. يمكن تناوله مع الحليب والمكسرات أو الفواكه المجففة لمزيد من الفوائد الغذائية.

الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة: مثل خبز القمح الكامل أو خبز الشوفان، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تقليل الجوع وتعزز الهضم الصحي.

الأرز البني والبطاطا الحلوة: كلاهما يحتوي على الألياف والكربوهيدرات المعقدة، ما يجعلهما مصدرًا جيدًا للطاقة المستدامة خلال ساعات الصيام.



3. الدهون الصحية: طاقة بدون جوع

الدهون الصحية تلعب دورًا مهمًا في إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول. تشمل أفضل مصادر الدهون الصحية للسحور:

المكسرات والبذور: مثل اللوز، الجوز، بذور الشيا، وبذور الكتان، حيث توفر الدهون الصحية والبروتين والألياف التي تساعد في تقليل الجوع.

الأفوكادو: غني بالدهون غير المشبعة التي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع والحفاظ على صحة القلب.

زيت الزيتون وزيت جوز الهند: يمكن إضافتهما إلى الطعام بكميات معتدلة لزيادة الشعور بالامتلاء.



4. الخضروات والفواكه: الألياف والترطيب

الخضروات والفواكه الغنية بالألياف والماء تساعد في الحفاظ على الترطيب وتقلل من الشعور بالجوع، مثل:

الخضروات الورقية: مثل الخس، السبانخ، والجرجير، حيث تحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء، مما يساعد في إبقاء المعدة ممتلئة لفترة أطول.

الخيار والطماطم: يحتويان على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في الحفاظ على الترطيب وتقليل العطش خلال النهار.

الموز: يحتوي على البوتاسيوم والكربوهيدرات المعقدة، مما يساعد في تقليل الجوع وتحسين مستويات الطاقة.

التفاح: غني بالألياف التي تساعد على الهضم البطيء، مما يجعله خيارًا مثاليًا للسحور.

المشروبات التي تعزز الشعور بالشبع



إلى جانب الطعام، تلعب المشروبات دورًا هامًا في الحفاظ على الشعور بالشبع خلال ساعات الصيام، ومن أفضل المشروبات التي يمكن تناولها في السحور، ما يلي:

الماء لحمايتك من الجوع

الماء: شرب كمية كافية من الماء في السحور يساعد في تقليل الشعور بالعطش ويحافظ على ترطيب الجسم.

الحليب: يحتوي على البروتينات والدهون التي تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول.

مشروب الشوفان بالحليب: خليط مثالي يمد الجسم بالطاقة ويبقيه ممتلئًا لفترة أطول.

مغلي الكتان أو الشيا: يكوّن مادة هلامية في المعدة، مما يبطئ عملية الهضم ويقلل من الشعور بالجوع.

أطعمة يجب تجنبها في السحور



على الرغم من أهمية السحور، إلا أن بعض الأطعمة قد تؤدي إلى الشعور بالجوع والعطش بسرعة، مثل:

الأطعمة الغنية بالسكر: مثل الحلويات والمخبوزات السكرية، حيث تسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر بالدم يليه انخفاض حاد يؤدي إلى الشعور بالجوع.

الأطعمة المالحة: مثل المخللات والمكسرات المالحة، حيث تزيد من العطش خلال النهار.

المقليات والأطعمة الدسمة: تسبب اضطرابات هضمية وقد تؤدي إلى الشعور بالخمول بعد السحور.

المشروبات الغنية بالكافيين: مثل القهوة والشاي القوي، حيث تؤدي إلى فقدان السوائل بسرعة مما يزيد الشعور بالعطش.

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