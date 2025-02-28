مشروبات السحور في رمضان، ترطيب وتغذية لمواجهة ساعات الصيام

بعد إعلان دار الإفتاء غدًا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، يتساءل الكثيرون عن أفضل المشروبات التي يمكن تناولها في وجبة السحور لترطيب الجسم وتغذيته، ومساعدته على تحمل ساعات الصيام الطويلة.

ونستعرض في هذا التقرير مجموعة من المشروبات التي ينصح بها خبراء التغذية للحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز الطاقة في نهار رمضان، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي:

يعد الماء هو المشروب الأساسي الذي يجب تناوله بكميات كافية بين الإفطار والسحور، وخاصة في وجبة السحور نفسها، فهو يحافظ على رطوبة الجسم ويحميه من الجفاف، ويساعد على تنظيم درجة حرارته ووظائف أعضائه الحيوية، ولا يمكن استبداله بأي عصائر أو مشروبات آخري.

الحليب

يعتبر الحليب مصدرًا غنيًا بالبروتين والكالسيوم، وهما عنصران ضروريان لصحة العظام والعضلات، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام.

عصائر الفاكهة الطبيعية

تعتبر عصائر الفاكهة الطبيعية مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم. وينصح بتناول عصائر الفواكه الطازجة غير المحلاة، مثل عصير البرتقال والتفاح والجزر.

المشروبات العشبية

تساعد المشروبات العشبية، مثل شاي البابونج والنعناع واليانسون، على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر، كما أنها تساعد على تحسين عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ.

المشروبات رمضانية وفوائدها صحية

قمر الدين: مشروب غني بالفيتامينات والمعادن، وخاصة فيتامين أ والبوتاسيوم، ويساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة.

الخروب: مشروب غني بالألياف ومضادات الأكسدة، ويساعد على تنظيم حركة الأمعاء وخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

الكركديه البارد: مشروب منعش ومرطب، ويساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

نصائح في السحور

تجنب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها تزيد من الشعور بالعطش.

قلل من تناول المشروبات المحلاة بالسكر، لأنها تزيد من الشعور بالجوع وتؤدي إلى زيادة الوزن.

اشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، ولا تعتمد فقط على الماء في وجبة السحور.

يفضل شرب الماء على فترات متقطعة خلال وجبة السحور بدلا من شرب كميات كبيرة دفعة واحدة.

بتناول هذه المشروبات الصحية في وجبة السحور، يمكن الحفاظ على رطوبة الجسم وتغذيته، ومواجهة ساعات الصيام بنشاط وحيوية.

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