مشروبات السحور في رمضان، ترطيب وتغذية لمواجهة ساعات الصيام
بعد إعلان دار الإفتاء غدًا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، يتساءل الكثيرون عن أفضل المشروبات التي يمكن تناولها في وجبة السحور لترطيب الجسم وتغذيته، ومساعدته على تحمل ساعات الصيام الطويلة.
ونستعرض في هذا التقرير مجموعة من المشروبات التي ينصح بها خبراء التغذية للحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز الطاقة في نهار رمضان، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي:
يعد الماء هو المشروب الأساسي الذي يجب تناوله بكميات كافية بين الإفطار والسحور، وخاصة في وجبة السحور نفسها، فهو يحافظ على رطوبة الجسم ويحميه من الجفاف، ويساعد على تنظيم درجة حرارته ووظائف أعضائه الحيوية، ولا يمكن استبداله بأي عصائر أو مشروبات آخري.
الحليب
يعتبر الحليب مصدرًا غنيًا بالبروتين والكالسيوم، وهما عنصران ضروريان لصحة العظام والعضلات، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام.
عصائر الفاكهة الطبيعية
تعتبر عصائر الفاكهة الطبيعية مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم. وينصح بتناول عصائر الفواكه الطازجة غير المحلاة، مثل عصير البرتقال والتفاح والجزر.
المشروبات العشبية
تساعد المشروبات العشبية، مثل شاي البابونج والنعناع واليانسون، على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر، كما أنها تساعد على تحسين عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ.
المشروبات رمضانية وفوائدها صحية
قمر الدين: مشروب غني بالفيتامينات والمعادن، وخاصة فيتامين أ والبوتاسيوم، ويساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة.
الخروب: مشروب غني بالألياف ومضادات الأكسدة، ويساعد على تنظيم حركة الأمعاء وخفض مستوى الكوليسترول في الدم.
الكركديه البارد: مشروب منعش ومرطب، ويساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.
نصائح في السحور
تجنب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها تزيد من الشعور بالعطش.
قلل من تناول المشروبات المحلاة بالسكر، لأنها تزيد من الشعور بالجوع وتؤدي إلى زيادة الوزن.
اشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، ولا تعتمد فقط على الماء في وجبة السحور.
يفضل شرب الماء على فترات متقطعة خلال وجبة السحور بدلا من شرب كميات كبيرة دفعة واحدة.
بتناول هذه المشروبات الصحية في وجبة السحور، يمكن الحفاظ على رطوبة الجسم وتغذيته، ومواجهة ساعات الصيام بنشاط وحيوية.
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