السحور المثالي، دليل شامل لوجبة صحية ومغذية في رمضان

تعد وجبة السحور أساسية لتزويد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة خلال ساعات الصيام الطويلة. وفي هذا التقرير، نقدم دليلًا شاملًا لوجبة سحور مثالية، تتضمن كافة العناصر الغذائية الضرورية لصيام صحي ومريح.

يجب على الصائمين الحرص على تناول وجبة سحور متوازنة ومتنوعة، تتضمن كافة العناصر الغذائية الضرورية، وتضمن هذه الوجبات الآتي:

العناصر الأساسية لسحور صحي

الكربوهيدرات المعقدة: وقود الجسم خلال الصيام

تعتبر الكربوهيدرات المعقدة مصدرًا رئيسيًا للطاقة، حيث يتم هضمها ببطء، مما يساعد على الحفاظ على مستوى السكر في الدم ثابتًا، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، وتجنب الشعور بالجوع والتعب خلال النهار، وتشمل مصادر الكربوهيدرات المعقدة الشوفان، الخبز الأسمر، الفواكه والخضروات، الحبوب الكاملة، والبقوليات.

البروتينات: بناء العضلات والشعور بالشبع

تلعب البروتينات دورًا هامًا في بناء العضلات والحفاظ عليها، كما أنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. وتشمل مصادر البروتينات البيض، الزبادي، الجبن، الفول، العدس، اللحوم الخالية من الدهون، والدجاج.

الدهون الصحية: مصدر للطاقة والفيتامينات

تعتبر الدهون الصحية ضرورية لصحة القلب والدماغ، كما أنها تساعد على امتصاص الفيتامينات والمعادن. وتشمل مصادر الدهون الصحية الأفوكادو، المكسرات والبذور، زيت الزيتون، وزيت جوز الهند.

الألياف: تنظيم الهضم والشعور بالشبع

تلعب الألياف دورًا هامًا في تنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، كما أنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. وتشمل مصادر الألياف الخضروات الورقية، الفواكه، البقوليات، والحبوب الكاملة.

السوائل: ترطيب الجسم وتجنب الجفاف

يعتبر الماء ضروريًا لترطيب الجسم ومنع الجفاف، خاصة خلال ساعات الصيام الطويلة. وينصح بشرب كمية كافية من الماء خلال فترة ما بين الإفطار والسحور، بالإضافة إلى تناول العصائر الطبيعية والحليب.

نصائح إضافية لوجبة سحور صحية

تجنب الأطعمة المالحة والمقلية والدهنية، لأنها تزيد من الشعور بالعطش وعسر الهضم.

تجنب الحلويات، لأنها ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة ثم تخفضه بسرعة، مما يسبب الشعور بالجوع والتعب.

تناول وجبة السحور في وقت متأخر قدر الإمكان، للحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول.

شرب كمية كافية من الماء، للحفاظ على رطوبة الجسم.

أمثلة لوجبات سحور صحية

بيض مخفوق مع خبز أسمر وأفوكادو.

زبادي مع فواكه ومكسرات.

فول مدمس مع عيش وسلطة.

شوفان مع حليب وفواكه.

سلطة خضار مع جبن وعيش.

وينصح بتجنب الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والأملاح، ومن الضروري شرب كمية كافية من الماء والسوائل خلال فترة ما بين الإفطار والسحور، لتجنب الجفاف.

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