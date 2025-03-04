10 أسباب تجعلك تتناول الزبادي في السحور

الزبادي من الأطعمة المغذية على مائدة السحور، ففوائدها الصحية متعددة. يُصنع الزبادي من الحليب المخمّر باستخدام بكتيريا نافعة، مما يمنحه قوامه الكريمي ونكهته المميزة. يتم استهلاكه في مختلف الثقافات كوجبة خفيفة أو مكوّن أساسي في العديد من الأطباق.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الزبادي من الأطعمة المفيدة في السحور، لما يقدمه من فوائد صحية متعددة، بدءًا من دعم صحة الجهاز الهضمي، وتقوية العظام، وتعزيز المناعة، وصولًا إلى تحسين الحالة النفسية والمساعدة في فقدان الوزن.



أهم فوائد الزبادي لصحة الجسم

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، أهم فوائد الزبادي لصحة الجسم، وبشكل خاص خلال شهر رمضان، وفي وجبة السحور بشكل خاص.



الزبادي لصحتك



1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يُعرف الزبادي بأنه مصدر غني بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على تحسين صحة الأمعاء وتعزيز التوازن البكتيري فيها. هذه البكتيريا تعمل على:



تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات.

تعزيز امتصاص المغذيات من الطعام.

المساعدة في علاج الإسهال والإمساك من خلال تنظيم حركة الأمعاء.

تقليل خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي والمشاكل المرتبطة بها.



2. دعم صحة العظام والأسنان

يُعد الزبادي مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، وهو معدن ضروري للحفاظ على قوة العظام والأسنان. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزبادي على فيتامين D الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم بشكل أكثر كفاءة، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام خاصة لدى النساء وكبار السن.

3. تقوية جهاز المناعة

تناول الزبادي بانتظام يمكن أن يعزز جهاز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى، وذلك لاحتوائه على:

البروبيوتيك، التي تساهم في تقوية مناعة الجسم وتحفيز إنتاج الأجسام المضادة.

الفيتامينات والمعادن مثل الزنك، والسيلينيوم، وفيتامين B12 التي تلعب دورًا هامًا في دعم وظائف الجهاز المناعي.

البروتين، الذي يساعد في بناء الأجسام المضادة وتحفيز استجابة الجسم للعدوى.



4. تعزيز صحة القلب

يحتوي الزبادي على مستويات عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أن الزبادي قليل الدسم يمكن أن يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يحافظ على صحة الأوعية الدموية ويقلل من خطر تصلب الشرايين.

5. تحسين صحة البشرة والشعر

بفضل احتوائه على البروتينات والفيتامينات والمعادن، يلعب الزبادي دورًا في تعزيز صحة البشرة والشعر. فهو يساعد على:

ترطيب البشرة وتقليل الجفاف بفضل حمض اللاكتيك الموجود فيه.

محاربة حب الشباب والتهابات البشرة بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا.

تقوية الشعر وتقليل تساقطه بفضل البروتينات التي تغذي بصيلات الشعر.



6. دعم الصحة النفسية وتحسين المزاج

تشير بعض الدراسات إلى أن البروبيوتيك الموجودة في الزبادي يمكن أن تؤثر على صحة الدماغ من خلال تحسين صحة الأمعاء، حيث يوجد ارتباط وثيق بين صحة الجهاز الهضمي والحالة النفسية. يمكن أن يساعد تناول الزبادي في:

تقليل التوتر والقلق.

تحسين المزاج وزيادة الشعور بالسعادة.

تحسين جودة النوم وتقليل الأرق.

فوائد الزبادي للصحة



7. المساعدة في فقدان الوزن

يعتبر الزبادي خيارًا ممتازًا لمن يتبعون حمية غذائية لفقدان الوزن، لأنه:

منخفض السعرات الحرارية (خاصة الأنواع قليلة الدسم).

غني بالبروتين، مما يساعد على زيادة الشعور بالشبع لفترات أطول.

يحتوي على البروبيوتيك التي تحسن من عملية التمثيل الغذائي وتساعد في حرق الدهون.



8. تحسين صحة الأطفال والحوامل

الزبادي غذاء مثالي للأطفال والحوامل، حيث يوفر العديد من الفوائد مثل:

تعزيز نمو الأطفال وتطور عظامهم بفضل الكالسيوم والبروتين.

تقليل الغثيان عند الحوامل وتحسين الهضم لديهن.

توفير العناصر الغذائية الضرورية لنمو الجنين بشكل صحي.



9. الوقاية من العدوى الفطرية والبكتيرية

يحتوي الزبادي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالعدوى، خاصة العدوى الفطرية لدى النساء مثل التهابات المهبل.

10. الزبادي كبديل صحي في الطهي

يمكن استخدام الزبادي كبديل صحي في العديد من الوصفات، مثل:

استبدال الكريمة الثقيلة في الصلصات والوجبات.

استخدامه كبديل للمايونيز في الساندويتشات.

إضافته إلى العصائر والمخبوزات لتعزيز القيمة الغذائية.

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