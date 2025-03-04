الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس المجلس الأوروبي: ندعم الخطة المصرية لإعمار غزة ونلتزم بإعادة البناء

غزة
غزة

 أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للخطة المصرية الخاصة بقطاع غزة، مشددًا على التزام أوروبا بالمساهمة في إعادة إعمار القطاع.

وأضاف أن الاتحاد يعمل على إيجاد حلول مستدامة لتحسين الأوضاع الإنسانية هناك.

وقال رئيس المجلس الأوروبي: نلتزم بدعم جهود الدول العربية لإحلال السلام في المنطقة ونسعى لإعطاء بارقة أمل للفلسطينيين لإنهاء معاناتهم

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية غير العادية التي تستضيفها مصر: أن الاتحاد الأوروبي يرفض وبشدة أي محاولة لتغيير الطابع الديموغرافي القائم في قطاع غزة، أو في أي منطقة بالعالم.
 وتابع: نؤيد أجندة الإصلاح الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وسيدعم ذلك في عملية الحكم في قطاع غزة.


وأكد: نثمن جهود مصر وقطر للتوصل إلي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونؤكد على دعم الاتحاد الأوروبي لخطة إعادة الإعمار في قطاع غزة
 

وأختتم: سنستمر في تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكذا دعم وكالة الأونروا.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس المجلس الأوروبي الاتحاد الاوروبي الخطة المصرية غزة
ads

الأكثر قراءة

قادة السعودية وتونس والجزائر والكويت وسلطنة عمان أبرز الغائبين، قائمة المشاركين في القمة العربية الطارئة

مجلس تحرير "فيتو" يقرر بالإجماع الامتناع عن تغطية برنامج رامز جلال

شاهد الصور التذكارية، السيسي يستقبل قادة وضيوف القمة العربية غير العادية

محمد رمضان يفاجئ طفل صينية الفول بهدية ثمينة (فيديو)

4 حراس مرمى في قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

قمة فلسطين، رسالة الرئيس السيسي لدونالد ترامب

نص كلمة السيسي التاريخية في القمة العربية الطارئة لنصرة فلسطين

منوعات

المزيد

الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

مصرع شخص وإصابة آخرين جراء فيضانات في إسبانيا

حقيقة تحول بشار الأسد لموديل وظهوره في إعلان جديد للشيكولاته (فيديو)

نجم Home Alone: بكيت عندما فاز أخي بالأوسكار

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

550 جنيهًا للأحمر، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

بـ 32 جنيهًا اشتري كيلو السكر اليوم الثلاثاء 4 مارس

المزيد

انفوجراف

6 أفعال يجرمها قانون حماية الملكية الفكرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يمكن تحقيق التوازن بين أداء العبادة وحق العمل في رمضان ؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

عمرو خالد: يوضح ثلاثية الحماية من خداع النفس والصراع الداخلي (فيديو)

تلاوة رائعة للقارئ الشيخ أحمد مكي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية