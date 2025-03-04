الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

جوتيريش: نرحب بمبادرة القمة العربية لحشد الدعم لإعادة إعمار غزة

أمين عام الأمم المتحدة،
أمين عام الأمم المتحدة، فيتو

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الحرب الإسرائيلية على غزة وصلت الي مستوى غير مسبوق من الدمار.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية التي تستضيفها مصر، أن الفلسطينيين في غزة عانوا معاناة شديدة، مشددًا على أن المساعدات الإنسانية لـقطاع غزة غير قابلة للمفاوضات ويجب أن تصل للمدنيين الفلسطينيين دون عوائق.

وتابع: يجب علينا بذل مزيد من الجهد لمنع عودة الاعمال العدائية في قطاع غزة، ووقف التوسع الاستيطاني وإسرائيل كقوة احتلال يجب أن تحترم وتلتزم بالقانون الدولي والإنساني، ويجب العمل على حل الدولتين قبل فوات الأوان وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.

 

وأكد: ترحيب الأمم المتحدة بمبادرة القمة العربية لحشد الدعم لإعادة إعمار غزة، وندعم وكالة الأونروا وأعمالها في الأراضي الفلسطينية.

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أمين الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحرب الإسرائيلية غزة القمة العربية قبل فوات الأوان وأن تكون القدس عاصمة للدولتين

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