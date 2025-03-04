الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشاباك ينشر نتائج تحقيقه في هجوم 7 أكتوبر، الليلة

الشاباك ينشر نتائج
الشاباك ينشر نتائج تحقيقه في هجوم 7 أكتوبر

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) سيصدر الليلة نتائج تحقيقه بشأن هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة حماس، وأسفر عن خسائر كبيرة في إسرائيل.

ومن المتوقع أن يتناول التقرير تفاصيل الإخفاقات الأمنية التي سبقت الهجوم، إضافةً إلى التوصيات والإجراءات المستقبلية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

فيما قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو المتطرفة أوقفت كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن "تجويع الأطفال جريمة حرب".

وكتب السيناتور الأمريكي في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "إكس" اليوم الثلاثاء: "قال قادة الأمم المتحدة إن القانون الإنساني الدولي واضح: يجب السماح لنا بالوصول إلى غزة لتقديم المساعدات الحيوية المنقذة للحياة، نحن بحاجة إلى إدخال المساعدات وإخراج الرهائن".

وفي الثاني من مارس الحالي أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو قرر وقف إدخال كافة المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة اعتبارا من صباح الأحد الماضي "بعد رفص حركة "حماس" مقترح ويتكوف".

وأكد مكتب نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار دون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس".

كما حذرت الحكومة الإسرائيلية من أن استمرار رفض الحركة هذا المقترح سيؤدي إلى "عواقب إضافية"، مشددة على أن قرار وقف الإمدادات يأتي ردا مباشرا على تعنت "حماس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشاباك الأمن العام الإسرائيلي هجوم 7 أكتوبر حركة حماس
ads

الأكثر قراءة

قادة السعودية وتونس والجزائر والكويت وسلطنة عمان أبرز الغائبين، قائمة المشاركين في القمة العربية الطارئة

مجلس تحرير "فيتو" يقرر بالإجماع الامتناع عن تغطية برنامج رامز جلال

قمة فلسطين، رسالة الرئيس السيسي لدونالد ترامب

كيف استقبل الرئيس السيسي أحمد الشرع بمقر انعقاد القمة العربية؟ (فيديو)

لحظة وصول أحمد الشرع إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية (فيديو)

السيسي يترأس الجلسة الافتتاحية للقمة العربية غير العادية

الاتحاد الأوروبي يعلن من القمة العربية موقفه من دعم خطة إعادة إعمار غزة

الركراكي يقرر استبعاد لاعب الأهلي من قائمة المغرب في معسكر مارس

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة آخرين جراء فيضانات في إسبانيا

حقيقة تحول بشار الأسد لموديل وظهوره في إعلان جديد للشيكولاته (فيديو)

نجم Home Alone: بكيت عندما فاز أخي بالأوسكار

ميلي بوبي براون تهاجم الصحافة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

550 جنيهًا للأحمر، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

بـ 32 جنيهًا اشتري كيلو السكر اليوم الثلاثاء 4 مارس

المزيد

انفوجراف

6 أفعال يجرمها قانون حماية الملكية الفكرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة للقارئ الشيخ أحمد مكي (فيديو)

في الثلث الأخير من الليل، دعاء التهجد في شهر رمضان 2025

هل يجوز إخراج زكاة الفطر 2025 مالا؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية