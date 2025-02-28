محافظ أسيوط يتفقد أعمال تركيب أعمدة إنارة بطريق صدفا أبوتيج (صور)

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أعمال تركيب أعمدة إنارة جديدة بالطريق الموازي للطريق الزراعي أسيوط/سوهاج، بدءًا من مزلقان السكة الحديد بصدفا حتى نهاية الزمام مع مركز ومدينة أبوتيج شمالًا، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية للمحافظة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، بما يساهم في تعزيز جهود التطوير الحضري والارتقاء بالخدمات الأساسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة.

رافقه خلال الجولة أبو العيون إبراهيم رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط والعديد من التنفيذيين بمركز ومدينة صدفا.

تركيب أعمدة الإنارة والكشافات والعوازل

حيث تفقد محافظ أسيوط أعمال تركيب أعمدة الإنارة والكشافات وتركيب العوازل والحوامل وشد السلك للاعمدة بالطريق الممتد من مزلقان السكة الحديد بصدفا حتى نهاية الزمام مع مركز ومدينة أبوتيج شمالًا بطول 4500 متر، وجار استكمال الأعمال لإنارة الطريق ضمن الخطة الاستثمارية للمركز بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير وتحسين شبكات الإنارة في مختلف المراكز والمدن والقرى، خاصة في هذا الطريق الحيوي الموازي للطريق الزراعي بما يسهم في توفير إضاءة كاملة على طول الطريق ورفع مستوى الأمان والسلامة للمواطنين والسائقين مستخدمي الطريق، خاصة في فترات الليل لافتًا إلى أهمية متابعة تنفيذ الأعمال بشكل دوري لضمان إنجاز العمل وفقًا للخطة المحددة حيث سيكون له تأثير إيجابي كبير على حركة النقل والمواصلات في المنطقة ويخدم سكان القرى والمناطق المجاورة.

وأكد أبو النصر أن أسيوط تسعى دائمًا لتحقيق التميز في تقديم كافة الخدمات الأساسية بما يحقق مصلحة المواطنين ورفع مستوى الحياة اليومية مشيرًا إلى أن تحسين الإضاءة العامة يساهم بشكل كبير في الحد من الحوادث المرورية ويساعد على خلق بيئة آمنة لأهالي المحافظة.

وفي ختام جولته، وجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تعكس التزام الدولة بتطوير كافة البنية التحتية في القرى والمراكز المختلفة، بما يسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين.

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