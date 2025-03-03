الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير أمن أسيوط ينتقل لموقع تصادم ميكروباص وتريلا ويكشف هوية 12 جثة (صور)

مدير أمن أسيوط ينتقل
مدير أمن أسيوط ينتقل لموقع الحادث، فيتو

انتقل منذ قليل اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط  لموقع الحادث المروع الذي وقع منذ قليل بين سيارة ميكروباص كانت تقل 14 راكبا وسيارة نقل ثقيل مما أدى إلى مصرع 13 شخصا وإصابة شخصين على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم.


 

تصادم سيارة ميكروباص وتريلا بطريق الغنايم 


كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل تحمل رقم “ه س أ 7896” وسيارة ميكروباص تحمل رقم “ص ب ص 5783” وسيارة ميكروباص بمركز الغنايم ومصرع وإصابة عدد كبير من الركاب.

12 سيارة إسعاف لنقل الجثث والمصابين 


وعلى الفور انتقلت 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث بالإضافة إلى قوات الأمن وعلى رأسهم اللواء وائل نصار.

وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفي أسيوط الجامعي ونقل 5 جثث لمشرحة مستشفى الشاملة و8 جثث أخرى لمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

وأكد مدير أمن أسيوط أنه تم الكشف عن هويات الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الحادث وتبين أن 12 من الضحايا يحملون الجنسية السودانية، بالإضافة لقائد الميكروباص كانوا في طريقهم من محافظة أسوان إلى محافظة القاهرة وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة. 

العربية اتقسمت، أسماء ضحايا حادث تصادم أسيوط المروع (صور)

بسبب السير في الاتجاه المعاكس، مصرع 13 شخصا في تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط (صور)


وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحقيق في أسباب الحادث، وانتقلت معدات مجلس المدينة لرفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق وإزالة السيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الجنسية السودانية الحادث المروع الصحراوي الغربي الطريق الصحراوي الغربى الطريق الصحراوي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تسيير الحركة المرورية سيارة ميكروباص سيارة نقل ثقيل غرفة عمليات النجدة محافظة أسوان محافظة اسيوط محافظة القاهرة مستشفى أسيوط الجامعي مستشفى الإيمان العام الحادث المروع بأسيوط

مواد متعلقة

بسبب السير في الاتجاه المعاكس، مصرع 13 شخصا في تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط (صور)

مياه أسيوط تنظم تدريبًا عمليًّا للعاملين بالمحطات الارتوازية على خطط الطوارئ

مكتبة مصر العامة بأسيوط تشارك في المعرض التراثي للفنون والإبداع

بالأسماء، جامعة أسيوط تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لعمادة 6 كليات

جامعة أسيوط تختتم فعاليات مهرجان الإبداع المسرحي (صور)

العربية اتقسمت، أسماء ضحايا حادث تصادم أسيوط المروع (صور)

محافظ أسيوط يشهد فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء (صور)

محافظ أسيوط يسلم 45 عصا مكفوفين لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

ads

الأكثر قراءة

بسبب السير في الاتجاه المعاكس، مصرع 13 شخصا في تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط (صور)

الصلاة ممكن تتأجل، رد ناري من إلهام شاهين على سعاد صالح (فيديو)

ميدفيديف عن قمة لندن: مشهد سوقي ويريدون مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني

مدير أمن أسيوط ينتقل لموقع تصادم ميكروباص وتريلا ويكشف هوية 12 جثة (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الليمون البلدي بـ 15 جنيهًا، سعر الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 مارس 2025

منوعات

المزيد

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

فاجعة في المغرب، وفاة أسرة اختناقا بالغاز

لقطات توثق وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد بالأردن

حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان أقبل بالنعيم، ابتهال مؤثر للشيخ عبد اللطيف العزب وهدان (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية