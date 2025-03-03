مدير أمن أسيوط ينتقل لموقع تصادم ميكروباص وتريلا ويكشف هوية 12 جثة (صور)

انتقل منذ قليل اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط لموقع الحادث المروع الذي وقع منذ قليل بين سيارة ميكروباص كانت تقل 14 راكبا وسيارة نقل ثقيل مما أدى إلى مصرع 13 شخصا وإصابة شخصين على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم.





تصادم سيارة ميكروباص وتريلا بطريق الغنايم



كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل تحمل رقم “ه س أ 7896” وسيارة ميكروباص تحمل رقم “ص ب ص 5783” وسيارة ميكروباص بمركز الغنايم ومصرع وإصابة عدد كبير من الركاب.

12 سيارة إسعاف لنقل الجثث والمصابين



وعلى الفور انتقلت 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث بالإضافة إلى قوات الأمن وعلى رأسهم اللواء وائل نصار.

وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفي أسيوط الجامعي ونقل 5 جثث لمشرحة مستشفى الشاملة و8 جثث أخرى لمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

وأكد مدير أمن أسيوط أنه تم الكشف عن هويات الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الحادث وتبين أن 12 من الضحايا يحملون الجنسية السودانية، بالإضافة لقائد الميكروباص كانوا في طريقهم من محافظة أسوان إلى محافظة القاهرة وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة.



وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحقيق في أسباب الحادث، وانتقلت معدات مجلس المدينة لرفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق وإزالة السيارة.

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