تطوير ورفع كفاءة مرسى أسيوط (صور)

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه جاري تطوير ورفع كفاءة المرسى السياحي التابع للمحافظة الكائن أمام كلية التربية النوعية بحي شرق مدينة أسيوط والذي يمتد بطول 500 متر على نهر النيل وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المراسي السياحية لتعظيم الإمكانيات المتاحة بها لتحقيق التنمية السياحية وتحقيق عوائد إقتصادية للمحافظة.

خطة المحافظة للإستفادة من كافة الأصول المملوكة لها لتنمية الموارد الذاتية



كان محافظ أسيوط خلال إحدى جولاته الميدانية قد تفقد مرسى أسيوط السياحي ولاحظ الإهمال الذي طال كل ركن فيه وعلى الفور أمر بتطويره ورفع كفاءته وبحث سبل استغلاله وتعظيم الإستفادة منه وذلك ضمن خطة المحافظة للإستفادة من كافة الأصول المملوكة لها لتنمية الموارد الذاتية وزيادة العوائد الإقتصادية.

رفع كفاءة المرسى السياحي وتقليم وتهذيب الأشجار وقص الحشائش والهيش



وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط بقيادة أحمد ثابت رئيس الحي قامت بحملة لنظافة ورفع كفاءة المرسى السياحي وتقليم وتهذيب الأشجار وقص الحشائش والهيش وإنارته بالكامل واستمر العمل علي مدار ثلاث أيام ليظهر بالشكل اللائق بالتعاون مع الدكتورة شيماء مدير القسم الزراعي وسيد الموشي رئيس قطاع نظافة شرق.



وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تكثيف أعمال النظافة العامة بالمرسى وتطوير الممر الرئيسي، والتدبيش والتكسية للجوانب، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإضاءة ووضع اللمسات الجمالية والحضارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أكشاك وبازارات سياحية وكافتريات وإستغلال الموقع المتميز للمرسى لإنشاء مشروع متكامل لخدمة المواطنين، وتحقيق عائد إقتصادي للمحافظة.

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