الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تطوير ورفع كفاءة مرسى أسيوط (صور)

حملة تطوير المرسى
حملة تطوير المرسى السياحي بأسيوط، فيتو

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه جاري تطوير ورفع كفاءة المرسى السياحي التابع للمحافظة الكائن أمام كلية التربية النوعية بحي شرق مدينة أسيوط والذي يمتد بطول 500 متر على نهر النيل وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المراسي السياحية لتعظيم الإمكانيات المتاحة بها لتحقيق التنمية السياحية وتحقيق عوائد إقتصادية للمحافظة.

خطة المحافظة للإستفادة من كافة الأصول المملوكة لها لتنمية الموارد الذاتية


كان محافظ أسيوط خلال إحدى جولاته الميدانية قد تفقد مرسى أسيوط السياحي ولاحظ الإهمال الذي طال كل ركن فيه وعلى الفور أمر بتطويره ورفع كفاءته وبحث سبل استغلاله وتعظيم الإستفادة منه وذلك ضمن خطة المحافظة للإستفادة من كافة الأصول المملوكة لها لتنمية الموارد الذاتية وزيادة العوائد الإقتصادية.

رفع كفاءة المرسى السياحي وتقليم وتهذيب الأشجار وقص الحشائش والهيش


وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط بقيادة أحمد ثابت رئيس الحي قامت بحملة لنظافة ورفع كفاءة المرسى السياحي وتقليم وتهذيب الأشجار وقص الحشائش والهيش وإنارته بالكامل واستمر العمل علي مدار ثلاث أيام ليظهر بالشكل اللائق بالتعاون مع الدكتورة شيماء مدير القسم الزراعي وسيد الموشي رئيس قطاع نظافة شرق.

محافظ أسيوط يشكل لجنة لفحص مشروع العبارات النهرية ومرسى حورس السياحي

محافظ أسيوط يشدد على استمرار تطوير مشروعات الثروة الحيوانية


وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تكثيف أعمال النظافة العامة بالمرسى وتطوير الممر الرئيسي، والتدبيش والتكسية للجوانب، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإضاءة ووضع اللمسات الجمالية والحضارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أكشاك وبازارات سياحية وكافتريات وإستغلال الموقع المتميز للمرسى لإنشاء مشروع متكامل لخدمة المواطنين، وتحقيق عائد إقتصادي للمحافظة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط التنمية السياحية اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط المراسي السياحية النظافة العامة كليه التربية النوعية محافظ أسيوط مدينة أسيوط نهر النيل

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتابع توصيل شبكة المياه بمزرعة الوادي الأسيوطي

ضبط 9 أطنان سكر سائب بأسيوط

تسليم مشروعات إنتاجية لتمكين المرأة ودوريات رياضية ومسابقات ضمن مبادرة بداية بأسيوط

محافظ أسيوط يشهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية

محافظ أسيوط: الدفع بـ28 سيارة كسح و4 حفارات وبدالات لإصلاح خط طرد الصرف الصحي

10 سيارات لشفط مياه تسريب خط طرد رئيسي بأسيوط (صور)

جامعة أسيوط تنظم ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر حول "التخطيط الإستراتيجي للحرب"

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى ديروط ليلًا، ويطلب رفع مستوى الخدمات الصحية (صور)

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

النواب يوافق مبدئيا على نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

الكهرباء تعلن حالات تقنين أوضاع سارقي التيار، تعرف عليها

نائب رافضًا نقل تبعية صندوق مصر السيادي لرئيس الوزراء: رقابة البرلمان غير كافية

استقبال خاص من أهالي جلبانة لوزير النقل خلال رحلة قطار سيناء (ًصور)

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

القسام تقصف تل أبيب بالصواريخ في الذكرى الأولى لـ 7 أكتوبر

منوعات

المزيد

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

هل يتعاقد الزمالك مع لاعب لم يشارك في مباراة منذ عامين؟! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية