الإثنين 03 مارس 2025
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محافظات

رفع 25 طن قمامة من قرى أبنوب بأسيوط (صور)

حملة لإزالة المخلفات
حملة لإزالة المخلفات من قرى أسيوط، فيتو

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تنظيم حملات النظافة بشكل دوري في كافة المناطق بالمحافظة وبتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الحملات لخلق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم وتحسين البيئة المعيشية والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالقوانين الخاصة بالنظافة العامة للحفاظ على البيئة.

 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز نفذت حملة للنظافة ورفع المخلفات استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية وبجوار أسوار المدارس ومنطقة رقبة الجسر بقرية المعابدة. 

رفع 25 طن مخلفات من قرى مركز أبنوب 

ولفت محافظ أسيوط إلى أنه تم رفع ما يقرب من 25 طن مخلفات صلبة خلال حملة بإشراف زين عباس رئيس القرية وباستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية للمركز (لوادر، حاويات، قلابات) وتم نقل المخلفات الى المقالب المخصصة ومصنع تدوير المخلفات "السماد العضوي" بمنقباد لاعادة تدويرها والاستفادة منها.

رفع 85 طن مخلفات وتراكمات قمامة بأسيوط

رفع 70 طن مخلفات خلال حملة نظافة في أسيوط

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحفاظ على البيئة يعد مسؤولية مشتركة بين الجميع، مؤكدًا على استمرار المحافظة في بذل الجهود لتحسين مستوى النظافة العامة في كافة المناطق مع توسيع نطاق الحملات لتشمل كافة القرى والنجوع، مع العمل على رفع الوعي البيئي لدى المواطنين وتشجيعهم على الحفاظ على نظافة الشوارع والمناطق المحيطة بهم.

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