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اقتصاد

مواصفات وسعر هاتف آيفون iPhone 16e

الهاتف الجديد، فيتو
الهاتف الجديد، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف آبل الجديد آيفون iPhone 16e والذي يعد أقل هواتف السلسلة سعرا في سلسلة iPhone 16 وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات وسعر هاتف آيفون الجديد. 

مواصفات هاتف آيفون 

ويأتي هاتف آبل آيفون iPhone 16e بشاشة OLED Super Retina XDR مقاس 6.1 بوصة معدل تحديث 60 هرتز وسطوع ذروة 800 شمعة ويأتي ثنائي الشريحة (Nano + eSIM) مع معالجها الأحدث A18 بتقنية 3nm مع  بسعة تخزين من 128 إلى 512 جيجابايت 8 جيجابايت رام ويزن 167 جرامًا مع دعم لخصائص الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence. 

والهاتف يأتي بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS) على iPhone 16e، مع كاميرا سيلفي TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل في المقدمة وأجهزة الاستشعار اللازمة لـ Face ID. 

ويضم هاتف آبل مكبرات صوت ستريو ويوفر دعمًا لخاصية الطوارئ SOS من Apple عبر الأقمار الصناعية في مناطق مختار ويحتوي على منفذ USB Type-C  يدعم الشحن السلكي بقوة 18 وات والشحن اللاسلكي بقوة 7.5 وات ويتسم  الهاتف بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

سعر هاتف آيفون 

وقامت شركة آبل بإتاحة الهاتف  للطلب المسبق اعتبارًا من يوم الجمعة 21 فبراير مع طرحه للبيع 28 فبراير، ويأتي باللونين الأسود والأبيض ويبدأ سعر الهاتف من 600 دولار أمريكي. 

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أيفون هاتف ايفون مواصفات وسعر هاتف آيفون iPhone iPhone 16e

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