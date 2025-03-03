الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة (فيديو)

ولى العهد السعودي
ولى العهد السعودي يستقبل جوزيف عون، فيتو

التقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم، والرئيس اللبناني جوزيف عون، وعقد معه جلسة مباحثات رسمية، في قصر اليمامة بالديوان الملكى.

 

زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى السعودية

ويزور الرئيس اللبناني جوزيف عون، المملكة العربية السعودية، في إطار أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب رئيس الجمهورية اللبنانية، وهو الأمر الذي أعلنه في وقت سابق بأن الرياض ستكون وجهته الأولى.

 

وثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون، فى وقت سابق، الدور السعودي في دعم واستقرار لبنان، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية، مشددًا على الدور السعودي في دعم سلامة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان.

 

جوزيف عون يعرب عن تطلعه للمحادثات مع الأمير محمد بن سلمان

وأعرب الرئيس جوزيف عون، عن تطلعه للمحادثات التي سيجريها مع الأمير محمد بن سلمان، إذ ستمهد لزيارة لاحقة يجري عبرها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين، كما ذكرت الرئاسة اللبنانية في الوقت نفسه شكر السعودية على احتضانها اللبنانيين الذين وفدوا إليها منذ سنوات طويلة.

 

ويرى مراقبون، أن الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية اللبنانية من شأنها أن تمنح العلاقات السعودية اللبنانية دفعة قوية، وتزيد تطوير التعاون في مختلف المجالات عبر اتفاقيات جديدة، فيما تؤكد السعودية حرصها على أمن لبنان واستقراره.

تعليق جديد للرئيس جوزيف عون على أزمة الـ 5 نقاط بين الاحتلال ولبنان

جوزيف عون يطالب الاتحاد الأوروبي بإجبار إسرائيل على استكمال انسحابها من لبنان

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان جوزيف عون الرئيس اللبناني لبنان بن سلمان

مواد متعلقة

وول ستريت: حزب الله طالب عناصره بالانسحاب من جنوبي لبنان

أبو الغيط يهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان

جوزيف عون يثمن الدور المصري الداعم والمساند للبنان ويشدد على تعزيز الروابط التي تجمع الشعبين

وزير الاقتصاد اللبناني عن انتخاب جوزيف عون رئيسا: "بلدنا فتح صفحة جديدة"
ads

الأكثر قراءة

هي في بيتها وأنا في بيتي، محيي إسماعيل يعلن زواجه (فيديو)

بينهن "أم وابنتها وشقيقتها"، مصرع 4 سيدات في حريق هائل داخل شقة سكنية بالإسكندرية

ارتفاع كبير لـ سعر جرام الذهب في الصاغة مساء الإثنين 3 مارس 2025

قبل قمة القاهرة، رسالة عاجلة من شيخ الأزهر إلى القادة العرب

فريدة سيف النصر: عديت مرحلة لبس الحجاب وقرفت من بوسة نور الشريف

إصابة 21 شخصا بحالة تسمم بعد تناولهم الإفطار الجماعي بقرية سندبسط في الغربية

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الثلاثاء

مسلسلات رمضان 2025، كارولين عزمي تخدع أحمد العوضي في الحلقة 3 من فهد البطل

منوعات

المزيد

قتل النازيون أمه وإخوته، وفاة أقدم محارب روسي شارك فى الحرب العالمية الثانية

25 قتيلًا في اصطدام حافلة بشاحنة ببوليفيا

دراسة تكشف تأثير صادم لعدم استخدام الهاتف الذكي لمدة 3 أيام على الدماغ

تستخدم جسيمات نانوية حقيقية، اليابان تطور أصغر لعبة كمبيوتر في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز اليوم الإثنين 3 رمضان

المزيد

انفوجراف

تطورات مثيرة في الحلقة الثالثة من مسلسل أثينا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الدعاء للأموات في اليوم الرابع من رمضان 2025

المجددون، ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث النبوي

حكم الشرع في صيام الحامل والمرضع في رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية