ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة (فيديو)

التقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم، والرئيس اللبناني جوزيف عون، وعقد معه جلسة مباحثات رسمية، في قصر اليمامة بالديوان الملكى.

زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى السعودية

ويزور الرئيس اللبناني جوزيف عون، المملكة العربية السعودية، في إطار أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب رئيس الجمهورية اللبنانية، وهو الأمر الذي أعلنه في وقت سابق بأن الرياض ستكون وجهته الأولى.

وثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون، فى وقت سابق، الدور السعودي في دعم واستقرار لبنان، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية، مشددًا على الدور السعودي في دعم سلامة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان.

جوزيف عون يعرب عن تطلعه للمحادثات مع الأمير محمد بن سلمان

وأعرب الرئيس جوزيف عون، عن تطلعه للمحادثات التي سيجريها مع الأمير محمد بن سلمان، إذ ستمهد لزيارة لاحقة يجري عبرها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين، كما ذكرت الرئاسة اللبنانية في الوقت نفسه شكر السعودية على احتضانها اللبنانيين الذين وفدوا إليها منذ سنوات طويلة.

ويرى مراقبون، أن الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية اللبنانية من شأنها أن تمنح العلاقات السعودية اللبنانية دفعة قوية، وتزيد تطوير التعاون في مختلف المجالات عبر اتفاقيات جديدة، فيما تؤكد السعودية حرصها على أمن لبنان واستقراره.

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