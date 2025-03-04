الثلاثاء 04 مارس 2025
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حملة مكبرة على محلات بيع الألعاب النارية بالفيوم (صور)

حملات مكبرة على سوق
حملات مكبرة على سوق الألعاب النارية بالفيوم، فيتو

أعلنت محافظة الفيوم، أن فرق المتابعة الميدانية بالمحافظة، شنت حملة مكبرة على محال بيع الألعاب النارية بالتنسيق مع شرطة المرافق ومجلس مدينة الفيوم، شملت الحملة مناطق، الروبي، والنافع، والحواتم، ومنشأة عبد الله، وشارع دار الرماد الجديد.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية، تمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تكثيف الحملات على بائعي الألعاب النارية

وكان قد وجه محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات المشتركة من وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وشرطة المرافق، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومداهمة مناطق بيع وتداول الألعاب النارية، وضبط ومصادرة هذه الألعاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

خريطة الحملة على مدينة الفيوم

وقد شنت  مديرية التموين الحملة الأولى على المحال التجارية والباعة الجائلين الذين يتداولون الألعاب النارية والبمب والمفرقعات ومسدسات الخرز والشماريخ وغيرها بمدينة الفيوم، شملت محلات شوارع مصطفى كامل، ودرب حرازة، والسنترال، ومناطق المبيضة، والسهراية، وقحافة، والشيخ حسن، والسلخانة، والحواتم، ودحدورة هدى، والصوفي.

نتائج الحملة

 وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة كميات كبيرة من  الصواريخ والبمب والشماريخ لدى التجار والباعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع المضبوطات بأحد المخازن التابعة لمجلس مدينة الفيوم، لحين إعدامها، كما تم ضبط تروسيكل محمل بالمفرقعات والألعاب النارية، الشماريخ والبمب وغيرها، وتم التحفظ عليه لدى مديرية التموين، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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وأكد محافظ الفيوم أن الحملات على محال بيع الألعاب النارية ومسدسات الخرز، مستمرة على مختلف قرى ومدن المحافظة، لضبط المخالفين ومصادرة المضبوطات، حفاظًا على سلامة المواطنين.

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