إصابة شخص في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب شخص من الفيوم في العقد الخامس من عمره، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في إحدى قرى مركز إبشواي، بدأت بمشادة كلامية ثم تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة ابشواي وتمكنت من السيطرة على المشاجرة، وفرض كردون أمني حول منازل العائلتين، وتم نقل المصاب الي مستشفي ابشواي المركزي لتلقي العلاج.

إصابة مواطن في مشاجرة بين عائلتين

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواي، يفيد بإصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية طبهار بدائرة المركز، وتبينّ اصابة " بدوي. ف "، 47 سنة، ومقيم بقرية طبهار، بطلق ناري وتم نقله إلى مستشفي ابشواي المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم القبض على طرفي المشاجرة، وفرض كردون أمني بمحيط منازل العائلتين لعدم تجدد المشاجرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي طرفي المشاجرة لحين الانتهاء من التحقيقات.

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