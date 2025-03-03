الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شخص في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

مركز شرطة ابشواي،
مركز شرطة ابشواي، فيتو

أصيب شخص من الفيوم في العقد الخامس من عمره، في مشاجرة  بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في إحدى قرى مركز إبشواي، بدأت بمشادة كلامية ثم تطورت  إلى مشاجرة بالأسلحة النارية، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة ابشواي وتمكنت من السيطرة على المشاجرة، وفرض كردون أمني حول منازل العائلتين، وتم نقل المصاب الي مستشفي ابشواي المركزي لتلقي العلاج.

إصابة مواطن في مشاجرة بين عائلتين

 وتلقى اللواء أحمد عزت  مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواي، يفيد بإصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية  بين عائلتين بقرية طبهار بدائرة المركز،  وتبينّ اصابة " بدوي. ف "، 47 سنة، ومقيم بقرية طبهار، بطلق ناري وتم نقله إلى مستشفي  ابشواي المركزي  لتلقي الرعاية الطبية اللازمة،  وتم القبض على  طرفي المشاجرة، وفرض كردون أمني بمحيط منازل العائلتين لعدم تجدد المشاجرة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 4-3-2025 في محافظة الفيوم

مبدعو الفيوم يطلقون مبادرة لاكتشاف المواهب في كل المجالات

 وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي طرفي المشاجرة لحين الانتهاء من التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اصابة شخص الأسلحة النارية اصابة مواطن أمن الفيوم بسبب خلافات الجيرة طلق نارى فرض كردون امني مدير أمن الفيوم مشاجرة بالاسلحة النارية بين عائلتين

مواد متعلقة

وسط تعزيزات أمنية، تشييع ضحايا مشاجرة نجع الموالك بالفيوم

حالة الطقس غدا الثلاثاء 4-3-2025 في محافظة الفيوم

قرار جديد من النيابة في مشاجرة بالأسلحة النارية ومصرع 4 أشخاص بالفيوم

مبدعو الفيوم يطلقون مبادرة لاكتشاف المواهب في كل المجالات

ads

الأكثر قراءة

ثاني زعيم عربي يتخلف عن حضور القمة العربية في القاهرة غدًا، اعرف السبب

مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو تضرر أحد ضباط الشرطة من قيادته بزعم التعرض للتعسف في العمل

مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر المحتوى محكوم عليه بالمؤبد

مسلسلات رمضان 2025، موعد العرض والقنوات الناقلة للحلقة 3 من مسلسل فهد البطل

قرر يفرح راجل بيفسح مراته، ماذا فعل محمد رمضان في الشارع؟

محمد رمضان يفاجئ رجل الورنيش بـ100 ألف جنيه ورد فعل غير متوقع

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

مسلسلات رمضان 2025، مسلسل قلبي ومفتاحه يغرد خارج السرب في السباق الرمضاني

منوعات

المزيد

تستخدم جسيمات نانوية حقيقية، اليابان تطور أصغر لعبة كمبيوتر في العالم (فيديو)

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

لا تحرم نفسك ثوابها.. 10 فضائل لصيام شهر رمضان الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسئلة رمضان، ما أثر رمضان في توطيد العلاقات الاجتماعية؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

على طريقة رسول الله، عمرو خالد يوضح مقومات النجاح ماليًا ونفسيًا وروحيًا (فيديو)

تلاوة عذبة للقارئ الشيخ عبد المطلب البودي من سورة المائدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية