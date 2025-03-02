مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية بالفيوم

لقي شاب وفتاة الفيوم مصرعهما، وأصيبت شابة أخرى في انقلاب دراجة بخارية، على طريق بحيرة قارون السياحي، وتم نقل الجثتين والمصابة إلى مستشفى إبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل مصرع شاب وفتاة في انقلاب دراجة. بخارية

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب دراجة بخارية علي طريق بحيرة قارون السياحي، ويوجد جثتين ومصاب، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الاولية أن قائد الدراجة البخارية فقد السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامه بفتاتين كانتا تسيران على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا على الفور، بالإضافة إلى مصرع قائد الدراجة النارية نتيجة ارتطامه بالأرض، بينما أصيبت الفتاة الأخرى بإصابات خطيرة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي، فيما نُقلت المصابة إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الحثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير بالصفحة التشريحية للحثتين، وتولى التحقيق.

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