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موعد عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري بمحافظة الفيوم

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية،فيتو

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري.

ويزداد البحث من قبل المتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري عن،  موعد عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري بمحافظة الفيوم.

وبشأن  موعد عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري بمحافظة الفيوم، فمن المقرر أن يعلن الجهاز عن الموعد خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وبشأن موعد عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف اخصائي بالبريد المصري بمحافظة الفيوم، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ،  عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية .

وأوضح الجهاز أن المحافظة التالية لمحافظتي الغربية والدقهلية التي سيتم إتاحة الاستعلام للمتقدمين منها هي الفيوم، وذلك في إطار التيسير على المتقدمات والمتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

وأكد الجهاز أن أعمال الامتحانات تتم على جلستين فقط خلال شهر رمضان المبارك ويتم عقدهما في الساعة 9 صباحًا و11,30 صباحًا.

ونوه الجهاز علي الممتحنين والممتحنات بضرورة الحضور قبل الامتحانات بساعتين لمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات.

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