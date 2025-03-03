مصرع شابين في انقلاب دراجة بخارية على الطريق السياحي بالفيوم

لقي شابين من الفيوم مصرعهما، في حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق بحيرة قارون السياحي، عند مدخل قرية مقار " بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي سنورس المركزي، تحت تصرا جهات التحقيق.

حادث انقلاب دراجة بخارية علي الطريق السياحي في الفيوم

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارًأ من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بوقوع حادث سير علي طريق بحيرة قارون السياحي، بدائرة المركز، ووجود جثتي، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية انقلاب دراجة بخارية بنهر الطريق، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة عليها، ونتج عن الحادث وفاة كل من "عمرو.أ.ش. ا " يبلغ من العمر 19 عاما، و" محمد.ب.أ " 20 عاما، مقيمين بقرية اليأس بدائرة مركز ابشواي ، وتم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفي سنورس المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة سنور، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة بتسليم جثتي الشابين لذويهم، وصرح بدفنهم بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولى التحقيق.

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